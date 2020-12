[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양 일산서구가 오는 21일부터 내년 2월 말까지 건설공사장, 토사운반차량 등 비산먼지 발생사업장 일제점검을 한다.

구는 "난방 수요 등으로 인해 미세먼지 수치가 높은 겨울철을 맞아 건설공사장 등 비산먼지 발생사업장 대해 수시점검을 실시한다"고 17일 밝혔다.

점검대상은 비산먼지 발생신고 사업장 중 건설공사장 등 60여개소의 비산먼지 억제시설 설치와 조치 이행 여부 등이다.

또한, 공사장 환경관리인을 대상으로 비산먼지 관리 방안에 대한 교육도 병행해 대기질 개선에 총력을 기울일 계획이다.

미세먼지(PM-10)는 호흡 과정에서 폐 속에 들어가 폐 기능과 면역기능을 떨어뜨리는 대기오염물질이다. 2.5마이크로미터 이하의 미세먼지는 초미세먼지(PM-2.5)로 구분하고 있다.

