김천시, '수질오염총량관리' 경북도 평가에서 '최우수'

지난해 '대상' 이어 2년째 모범 기관으로 선정돼

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김천시는 경상북도에서 주관한 '제2회 수질오염총량관리 실태평가'에서 최우수상을 수상했다고 17일 밝혔다.

김천시는 2019년도에 처음 실시한 제1회 오염총량실태평가에서 대상을 수상한 데 이어 올해 최우수 기관상을 수상, 2년 연속 우수기관에 선정됐다.

수질오염총량제는 단위유역별 목표 수질을 설정·관리하는 제도다. 오염부하량이 초과될 경우 각종 지역개발 사업에 제약이 따르므로, 지역개발사업에 앞서 반드시 짚고 넘어가야할 핵심업무다.

실태평가는 경북도내 22개 시?군을 대상으로 진행됐다. 주요 평가 항목으로 단위 유역별 목표 수질 준수여부, 제도 개선방안 및 건의사항, 발표 점수 등이다.

김충섭 김천시장은 "환경보전과 개발 사업들이 서로 공존하면서 조화를 이룰 수 있도록 수질오염총량 관리에 최선을 다하고 있다"며 "장기적인 안목과 지역개발을 감안한 오염총량 확보에도 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr