㈜지엘플러스, 친환경 ‘지엘 음식물처리기’로 ‘유럽 CE 인증’ 획득

건강한 미래를 생각하는 친환경 녹색 기업 ‘㈜지엘플러스’의 친환경 음식물처리기 ‘지엘 음식물처리기’가 유럽자유무역연합의 ‘CE(Conformity to European) 인증’을 획득했다. ‘CE 인증’은 안전ㆍ건강ㆍ환경ㆍ품질 등의 부문에서 유럽연합(EU) 이사회 지침의 요구사항을 모두 만족해야 받을 수 있는 통합규격인증마크다.

이는 ‘지엘 음식물처리기’가 뛰어난 품질을 갖추고 있다는 반증이기도하다. 유럽 시장에서 상품을 판매하기 위해 의무적으로 표기되어야 하는 ‘CE 인증’은 그만큼 굉장히 높은 수준의 까다로운 검사과정을 요구하기 때문이다. 이번 인증의 획득은 ‘지엘 음식물처리기’의 제품력을 대외적으로 인정받게 한 것은 물론, 해외시장 진출의 가능성까지 열었다는 점에서 의미하는 바가 크다.

그뿐만 아니라 ‘전자파 적합성(EMC)’, ‘전기안전(Safety)’ 인증까지 받은 해당 제품은 13년 이상 축적된 노하우와 특허기술을 기반으로 만들어졌다. ‘음식물 리사이클링 생활과학’을 실현 중인 ‘지엘플러스’의 미생물 음식물처리기는 음식물의 약 95%를 자연소멸 시키고 5%를 천연퇴비로 만든다. 최고의 분해력을 지닌 친환경 토양 미생물 덕분이다.

이렇게 생성된 천연퇴비는 ‘㈜지엘플러스’의 농장 또는 개인 텃밭에 활용, 다시 농작물이 되어 돌아오는 선순환 시스템을 구축하고 있다. 또한 ‘지엘 음식물처리기’의 부산물(퇴비)을 에코 페이백에 담아 보내면 현금처럼 사용 가능한 에코페이로 적립, 친환경 농작물의 구매도 가능하다.

이처럼 제로웨이스트를 넘어 지속 가능한 제품 생산에 힘쓰고 있는 ‘㈜지엘플러스’는 에코페이의 활용도를 더욱 높이는 소비 제도, 친환경 작물 재배 농장의 전국화에 힘쓸 전망이다. 한편, ‘지엘 음식물처리기’는 가수 장윤정을 모델 삼아 마케팅 활동에도 박차를 가하고 있다.

