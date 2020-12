[아시아경제 박지환 기자] 삼화페인트 삼화페인트 000390 | 코스피 증권정보 현재가 13,150 전일대비 3,000 등락률 +29.56% 거래량 1,161,003 전일가 10,150 2020.12.17 09:56 장중(20분지연) 관련기사 삼화페인트, 페인트 테마 상승세에 18.8% ↑일본산보다 낫다.. 반도체 패키징 소재 개발【시선집중】 전세계적 감염병 이후를 대비하라! 지금 사야할 종목은? close 가 이틀 연속 상한가를 기록했다. 반도체 핵심 소재인 '에폭시'를 국산화하는데 성공했다는 소식이 호재로 반영된 것으로 풀이된다.

삼화페인트는 17일 오전 9시25분 현재 전 거래일 보다 29.56% 오른 1만3150원을 기록했다. 삼화페인트는 전날에도 11일을 제외한 지난 10일부터 15일까지 5% 미만의 하락세를 보이다 16일 상한가 마감했다.

한국생산기술연구원은 전날 에폭시 수지 제조 원천기술을 개발, 열팽창 성능이 우수한 에폭시 밀봉재(EMC) 국산화에 성공했다고 밝혔다. 삼화페인트는 이 기술을 활용해 신규 에폭시 수지 4종 양산 준비를 완료한 상태다.

