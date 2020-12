롯데케미칼, LAR과 손 잡고 폐플라스틱으로 가방·신발 제작

플라스틱 자원선순환 'Project LOOP' 친환경 제품 출시

[아시아경제 황윤주 기자] "폐페트병으로 가방과 운동화를 만드는 것은 저희 같은 소셜벤처 기업에게는 큰 도전이었습니다. 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 271,000 2020.12.17 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 대기업 1곳당 中企 기술보호 169건…4년 만에 3배 증가JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-11월30일 close 을 포함한 7개 기업이 각자 위치에서 고심하고 노력한 결과로 환경과 공존할 수 있는 제품을 만들 수 있어 큰 의미가 있었습니다."

롯데케미칼은 국내 친환경 제품 제조업체인 LAR과 플라스틱 자원선순환 문화 인식 개선과 재생 플라스틱 순환경제를 위한 프로젝트인 'Project LOOP' 일환으로 제품을 제작했다고 17일 밝혔다.

롯데케미칼이 주관하는 'Project LOOP'는 환경에 대한 영향을 최소화하고 공생의 가치를 실현하는 것을 목표로, 수퍼빈이 개발한 '네프론'을 통해 폐페트병을 수거해 다른 제품으로 만드는 프로젝트다.

이번에 참여한 LAR은 금호섬유공업에서 수거된 페트병을 분쇄 및 원료화한 뒤 한국섬유개발연구원에서는 원사와 원단을 만들어 가방과 신발로 제작했다. 내년 상반기에는 비욘드, 리벨롭의 스타트업에서 의류와 파우치가 추가로 제작될 예정에 있다.

김교현 대표는 "금번 친환경 제품 출시는 각자 회사에게는 의미 있는 첫 걸음이 되었다”며, “ 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 271,000 2020.12.17 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 대기업 1곳당 中企 기술보호 169건…4년 만에 3배 증가JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-11월30일 close 은 국내 대표 화학 기업으로서, 환경과 공존하고 고객에게 가치있는 제품의 소재 공급을 위한 친환경 실천과제를 적극 발굴하고 실행해 나갈 것”이라고 소감을 밝혔다.

한편, 금번에 제작된 Project LOOP 한정판 제품은 LAR 홈페이지와 성수동 심오피스 빌딩 팝업 스토어에서 판매 될 예정이다.

