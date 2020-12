연등회 유네스코 인류무형유산 등재…韓 21번째(종합)

문화적 다양성·사회 위기 극복 요소에 높은 점수

"공동체에 정체성과 연속성 부여, 유네스코 무형유산 개념과 합치"

부처님 오신 날을 기념하는 종교 행사인 '연등회(Lantern Lighting Festival in the Republic of Korea)'가 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐다.

유네스코 무형유산보호협약 정부간 위원회(무형유산위원회)는 16일 온라인으로 열린 제15차 회의에서 연등회의 인류무형문화유산 대표목록(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) 등재를 확정했다. 연등회는 지난달 17일 무형유산위원회 산하 평가기구로부터 '등재 권고' 판정은 물론 등재신청서의 모범사례(Good Example)로 꼽혀 등재가 유력시됐다.

이날 평가도 다르지 않았다. 무형유산위원회는 연등회가 포용성으로 국적, 인종, 종교, 장애의 경계를 넘어 문화적 다양성을 보여준 점을 높이 샀다. 사회적 경계를 일시적으로 허물고 위기를 극복하는데 중요한 역할을 수행해온 점에도 높은 점수를 매겼다.

정재숙 문화재청장은 "연등회가 공동체와 문화 간 대화를 촉진해 무형유산 전체의 가시성을 제고한다고 평가해 기쁘게 생각한다"고 밝혔다. "연등회의 화합과 상호이해의 정신이 여러 국가에 공유돼 다양한 갈등 해결에 영감에 주기를 기대한다"고 말했다.

이로써 한국은 인류무형문화유산 스물한 건을 보유한 나라가 됐다. 앞서 등재된 인류무형문화유산은 종묘제례 및 종묘제례악(2001년), 판소리(2003년), 강릉 단오제(2005년), 강강술래, 남사당놀이, 영산재, 제주칠머리당영등굿, 처용무(이상 2009년), 가곡, 대목장, 매사냥(이상 2010년), 택견, 줄타기, 한산모시짜기(이상 2011년), 아리랑(2012년), 김장 문화(2013년), 농악(2014년), 줄다리기(2015년), 제주 해녀 문화(2016년), 씨름(2018년)이다.

그 뒤를 잇게 된 연등회는 석가모니가 태어난 음력 4월 8일을 기념하고자 거행하는 불교 행사다. 개인과 공동체, 사회 전체를 부처의 지혜로 밝힌다는 의미를 담고 있다. 삼국사기에 신라 경문왕 6년(866) '황룡사에 가서 연등을 보았다'는 기록 등이 있어 고대부터 전통이 이어져 왔다는 사실이 확인된다.

연등회는 크게 연등 법회와 행렬, 회향(廻向)으로 구성된다. 종교 행사로 시작됐으나 지금은 누구나 참여할 수 있는 봄철 축제로 발전했다. 대나무, 한지 등으로 연등을 만들어 사찰과 거리를 장식하고 행렬을 한다. 문화재청 측은 "세대에서 세대로 전승되며 역사와 환경에 대응해 재창조되고 공동체에 정체성과 연속성을 부여한다는 점이 유네스코의 무형유산 개념과 합치한다"고 설명했다.

연등회는 2012년 국가무형문화재 제122호로 지정됐다. '연등회 보존위원회'에서 전승 교육을 맡아 전통등 제작 강습회 등을 진행한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr





