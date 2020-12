재무부, 환율 보고서 발표

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 재무부가 한국을 환율 관찰 대상국으로 유지했다.

미국 재무부는 16일(현지시간) 의회에 보고한 환율 보고서에 한국과 중국, 일본, 독일, 이탈리아, 싱가포르, 말레이시아, 대만, 태국, 인도를 환율 관찰 대상국으로 등재했다.

환율 관찰대상국은 미 재무부의 지속적 감시를 받게 된다.

스위스와 베트남은 환율 조작국으로 신규로 지정됐다. 환율조작국으로 지정되면 미국은 해당국에 시정을 요구하다 1년이 지나도 개선되지 않으면 미 기업 투자 제한 등 제재에 나설 수 있다.

