[종합] 추미애 사의 표명에…與 "결단에 깊은 존경" vs 野 "최악의 법무부 장관"

與 "검찰총장 징계로 검찰 개혁 필요성 더욱 분명해졌다"

野 "'윤석열 죽이기' 위해 존재했던 역사상 최악의 법무부 장관"

추미애 "공명정대한 세상을 향한 꿈이었다"

[아시아경제 허미담 기자] 추미애 법무부 장관의 사의 표명을 두고 여야의 반응이 엇갈리고 있다. 여당은 "권력기관 개혁에 초석을 놓았다"며 추 장관을 높이 평가한 반면 야당은 "역대 최악의 법무부 장관"이라고 맹비난했다.

허영 더불어민주당 대변인은 16일 국회에서 브리핑을 통해 "검찰개혁과 권력기관 개혁의 역사적 초석을 놓은 추 장관의 결단에 깊은 존경을 표한다"고 말했다.

그는 "문재인 대통령이 윤석열 검찰총장에 대한 징계를 재가했다. 이로써 윤 총장은 헌정사상 최초로 정직 2개월의 징계를 받은 검찰총장으로 남게 됐다"고 강조했다.

이어 "임명권자인 대통령이 징계를 재가한 만큼 윤 총장은 공직자답게 그 결과를 겸허히 받아들이고, 자숙과 성찰의 모습을 보여야 할 것"이라고 당부했다.

그러면서 허 대변인은 "검찰총장에 대한 징계로 검찰 개혁의 필요성이 더욱 분명해졌다"면서 "민주당은 검찰 개혁 등 권력기관 개혁을 흔들림 없이 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

또 그는 "검찰개혁의 소임을 충실히 이행해오고 공수처 출범과 검찰개혁에 큰 성과를 남긴 추 장관의 결단에 다시 한번 깊은 존경의 마음을 표한다"며 "법무부와 검찰의 새 출발을 기대하는 국민의 여망과 대통령의 결정에 대해 검찰은 화답하기를 바란다"고 말했다.

반면 국민의힘은 추 장관의 사의 표명을 두고 "당연한 '퇴장' 그 이상도 이하도 아니다"라고 평가절하했다.

김예령 국민의힘 대변인은 이날 구두논평을 통해 "오직 '윤석열 죽이기'를 위해 존재했던 역사상 최악의 법무부 장관이 사의표명을 했다"며 이같이 말했다.

김 대변인은 "그렇다고 해서 추 장관이 저지른 법치주의 파괴와 국민 기만의 과오가 잊혀지는 것은 아니다"라며 "추 장관을 비롯한 문재인 정권은 목적을 달성했다며 웃고 있을지 모르겠지만 이제 곧 그 웃음은 국민과 역사의 분노를 직면할 것"이라고 비판했다.

같은 당 배준영 대변인도 논평을 통해 "추 장관은 마지막 임무를 다했으니 사임은 정해진 수순"이라며 "대한민국 사법 체계를 유례없이 붕괴시킨 장관으로 기록될 것"이라고 일갈했다.

최형두 국민의힘 원내대변인도 비판 대열에 합류했다. 그는 "'윤석열 쫓아내기' 징계를 내리고 장관 사퇴는 왜 시키는가"라며 "할 일을 다 했으니 함께 쫓아내는 토사구팽인가, 동반 사퇴를 압박하는 물귀신 작전인가"라고 지적했다.

한편 추 장관은 이날 오후 문 대통령에게 윤 총장에 대한 징계 제청을 한 자리에서 사의를 표했다. 올 1월2일 취임한 지 1년 만이다.

추 장관은 사의를 표명한 뒤 자신의 페이스북을 통해 "산산조각 나더라도 공명정대한 세상을 향한 꿈이었다"는 소회를 밝혔다.

그는 "모든 것을 바친다 했는데도 아직도 조각으로 남아 있다"며 "조각도 온전함과 일체로 여전히 함께하고 있다"고 말했다. 이어 "하얗게 밤을 지새운 국민 여러분께 바친다. 사랑한다. 존경한다"면서 정호승 시인의 '산산조각' 전문을 함께 올렸다.

