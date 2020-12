집단감염 요양원 "첫 확진자 나오기 2주 전부터 이상증세"

[아시아경제 김봉주 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 가나안요양원에서 첫 확진자가 나오기 2주 전부터 발열 증세를 보인 입소자가 있었던 것으로 드러났다.

16일 MBN은 전북 김제 가나안요양원에서 코로나19 첫 확진자가 나온 건 지난 월요일(14일)인데, 이달 초부터 발열 등 이상 증세를 보인 입소자가 있었다는 내부 증언이 나왔다고 보도했다.

보도에 따르면 요양원에서 발열 증세를 보인 일부 입소자가 병원에 데려다 달라고 호소했지만, 요양원 측은 이를 묵살하고 감기약을 줬다.

또 요양원에서 입소자 1명이 사망한 사실도 뒤늦게 알려졌다.

사망자가 발생한 건 지난 월요일 새벽이지만, 요양원은 하루가 지난 뒤에야 알렸다. 사망자는 확진 상태였던 것으로 전해졌다.

김제 보건소 관계자는 "(확진자) 발생 자료를 만들 때 공무원들은 숫자 틀리면 혼난다"면서 "다시 (요양원에) 구체적으로 물어보다 보니까 알게 된 것"이라고 밝혔다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr