증선위, 공시위반 센트롤 등 4곳에 과징금·과태료 부과

[아시아경제 박지환 기자] 금융위원회 산하 증권선물위원회는 16일 '제22차 정례회의'를 열고 증권신고서 제출의무를 위반한 센트롤과 쿼럼바이오에 대해 과징금을 부과하기로 했다고 밝혔다. 또 소액공모공시서류 등 제출의무를 위반한 한류타임즈, 쎄니팡에 대해서는 과태료 처분을 내렸다.

센트롤은 2018년 4월 제5회차 신주인수권부사채 19억1100만원을 엘케이에스투자조합 등 4개 투자조합의 조합원 총 64인에게 발행했음에도 증권신고서를 제출하지 않았다. 이에 증선위는 센트롤에 2900만원의 과징금을 부과키로 했다.

쿼럼바이오의 경우에는 2018년 11월 159명에게 주식 5만6241주를 발행해 13억5000만원을 모집하는 과정에서 증권신고서를 제출하지 않아 2420만원의 과징금이 부과됐다.

한류타임즈는 소액공모공시서류를 법정기한을 넘겨 지연제출한 이유로 2400만원의 과태료를, 쎄니팡은 소액공모를 실시하면서 반기 결산일이 경과했음에도 반기 검토보고서를 제출하지 않아 2520만원의 과태료 처분이 내려졌다.

금융위원회는 "앞으로도 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침"이라고 말했다.

