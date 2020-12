추미애, 페북에 장관직 물러나는 소회 밝혀 "산산조각이 나더라도…"

정호승 시인의 시 '산산조각' 공유

[아시아경제 최석진 기자] 16일 문재인 대통령에게 윤석열 검찰총장에 대한 징계의결안을 제청하며 사의를 표명한 추미애 법무부 장관이 페이스북에 짧은 글을 올려 법무부 장관직에서 물러나는 소회를 밝혔다.

추 장관은 이날 오후 9시14분께 자신의 페이스북에 "모든 것을 바친다 했는데도 아직도 조각으로 남아 있다"며 "산산조각이 나더라도 공명정대한 세상을 향한 꿈이었다"고 적었다.

이어 "조각도 온전함과 일체로 여전히 함께 하고 있다"며 "하얗게 밤을 지샌 국민 여러분께 바칩니다. 사랑합니다. 존경합니다"라고 했다.

추 장관이 사의를 표명한 직후 이같이 자신의 심정을 밝힌 것은 윤 총장에 대한 징계 청구 등 장관 취임 이후 단행한 일련의 조치들이 어떤 희생을 감수하더라도 검찰개혁이라는 목표를 달성하기 위한 불가피한 선택이었음을 강조하기 위한 것으로 해석된다.

추 장관은 이 같은 짧은 글에 이어 정호승 시인의 '산산조각'이라는 아래 시를 옮겨 적었다.

산산조각 / 정호승

룸비니에서 사온

흙으로 만든 부처님이

마룻바닥에 떨어져 산산조각이 났다

팔은 팔대로 다리는 다리대로

목은 목대로 발가락은 발가락대로

산산조각이 나

얼른 허리를 굽히고

서랍 속에 넣어두었던

순간접착제를 꺼내 붙였다

그때 늘 부서지지 않으려고 노력하는

불쌍한 내 머리를

다정히 쓰다듬어 주시면서

부처님이 말씀하셨다

산산조각이 나면

산산조각을 얻을 수 있지

산산조각이 나면

산산조각으로 살아갈 수가 있지

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr