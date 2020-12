'스키장발' 코로나19 감염 속출‥강원 누적 확진자 1천명 육박

평창 5명 · 홍천 2명 · 철원 1명 등 신규 확진자 8명 늘어

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 스키장에서 코로나19 확진자 발생한 이후 강원도 내 확진자가 속출하고 있다.

강원도 보건당국은 "평창의 한 스키장 아르바이트생 20대 4명과 60대 타지역 관광객 1명이 16일 코로나19 양성 판정을 받았다"고 이날 밝혔다.

강원도에서는 이날 오후 5시 기준 평창 5명, 홍천 2명, 철원 1명 등 신규 확진자 8명이 발생해 도내 누적 확진자는 850명으로 집계됐다.

특히 평창에서 스키장 관련 확진자는 4명이 추가돼 총 11명이며, 평창 누적 확진자는 16명으로 늘었다. 이들 중 스키장 아르바이트생 4명은 해당 스키장 기숙사에서 생활한 것으로 확인됐다.

도 보건당국은 이날 도내 7개 시·군 부단체장 등이 참석한 가운데 '스키장 및 주변 시설 특별 방역 대책 긴급회의'를 열어 스키장 종사자를 대상으로 코로나19 전수 검사 결정을 내렸다.

이에 해당 스키장의 직원 수를 고려하면 추가 확진자는 기하급수적으로 늘어날 것으로 우려된다.

앞서 평창의 한 스키장에서는 아르바이트생 4명을 포함해 모두 7명이 확진 판정을 받아 해당 스키장 측은 전 직원 800여 명을 대상으로 진단 검사를 했다.

홍천에서도 이날 두촌면에 거주하는 60대 부부가 코로나19 확진 판정을 받아 누적 확진자는 62명으로 늘었다. 보건당국은 60대 부부의 감염 경로를 조사하고 있다.

철원에서는 갈말읍에 거주하는 40대 주민 1명이 코로나19 증상을 보여 진단 검사한 결과 양성 판정을 받았다. 철원 누적 확진자는 143명으로 늘었다.

속초에서는 이날 격리 음압 병상에서 치료받던 80대 남성이 사망해 도내 코로나19 사망자는 13번째다.

한편, 도내 7개 의료기관에서 운영 중인 코로나19 치료 병상은 201개로 파악됐다. 이 중 135개(67%)는 사용 중이며 66개(33%)는 비어 있다. 그러나 중등증 환자 치료 병상 12개 중 10개는 이미 찼다.

