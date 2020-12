진중권, 추미애 사의 표명에 "사퇴 아니라 잘린 것…토사구팽"

文 대통령, '윤석열 2개월 정직' 징계안 재가…추미애 사의 표명

[아시아경제 허미담 기자] 진중권 전 동양대 교수가 16일 추미애 법무부 장관이 사의를 표명한 것을 두고 '토사구팽(兎死狗烹)'이라고 표현했다. 토사구팽은 '사냥하러 가서 토끼를 잡으면, 사냥하던 개는 쓸모가 없게 돼 삶아 먹는다'는 뜻의 사자성어다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "추미애 사퇴했나요. 실은 잘린 거다. (대통령 지지율) 30%마저 깨지려면 몇 달 더 하셔야 하는데"라며 이같이 말했다.

이와 함께 진 전 교수는 조국 전 법무부 장관이 2017년 3월12일 트위터를 통해 올린 글을 함께 공유했다. 조 전 장관은 당시 박근혜 전 대통령 탄핵을 두고 "일말의 연민이나 동정심도 사라지게 만드는 퇴장이다"라고 말한 바 있다.

한편 정만호 청와대 국민소통수석은 이날 춘추관에서 브리핑을 열고 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장에 대한 정직 2개월 징계안을 재가했다고 밝혔다. 아울러 이 과정에서 추 장관이 사의 표명을 했다고 설명했다.

문 대통령은 추 장관이 사의를 표명한 데 대해 "추 장관의 추진력과 결단이 아니었다면 고위공직자범죄수사처(공수처)와 수사권 개혁을 비롯한 권력기관 개혁은 불가능했을 것"이라며 "거취 결단에 대해 높이 평가한다. 숙고해 수용 여부를 판단하겠다"고 말한 것으로 알려졌다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr