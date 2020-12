日 스가 총리, 소규모 회식 강조해놓고 15명 만찬 논란

[아시아경제 이창환 기자] 일본의 스가 총리가 국민들에게 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 방지하기 위해 다수가 참석하는 회식 자제를 요구해놓고 본인은 다수가 참석하는 회식을 반복해 논란이 되고 있다.

16일 일본 현지언론은 스가 총리가 여행 지원 정책을 중단하기로 결정한 지난 14일 밤 기업 경영자 등 약 15명과 회식을 했다고 보도했다.

스가 총리는 이 자리에 이어 당일 밤 니카이 자민당 간사장과 배우 스기 료타로 씨 등 7명과 함께 긴자의 한 스테이크 전문점에서도 식사를 한 것으로 전해졌다.

스가 총리는 15일에도 회식을 이어갔다. 전날보다 규모는 작았으나 이날 역시 저녁 자리에 두 번 참석했다.

그는 지난달 19일 총리관저 로비에서 열린 약식 기자회견에서 외식비 지원 정책인 '고투 이트'(Go To Eat)와 관련해 "원칙적으로 4인 이하"의 회식에 한정해 지원하도록 검토하도록 요청했다고 밝힌 바 있다.

스가 총리는 이날 오후 총리관저에서 기자단에 "다른 분들과의 거리는 충분했지만, 국민의 오해를 초래한다는 의미에서는 진지하게 반성하고 있다"고 밝혔다.

