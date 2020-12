정몽규 HDC그룹 회장의 HDC현대산업개발, 인재의 다양성으로 상상력을 키워가는 기업

정몽규 HDC그룹 회장의 HDC현대산업개발은 4차 산업혁명 시대의 흐름 속에서 기회를 발견하고 영속가능한 기업으로 거듭나기 위해 끊임없이 변화해왔다. 신성장 동력 확보를 위해 면세점, 레저, 빅데이터 등으로 사업영역을 확장 해왔으며, 애자일 조직과 디지털 플랫폼 등을 도입해 일하는 방식을 바꾸고 다양성을 확대하며 기업의 DNA를 끊임없이 변화시켜 왔다.

정몽규 HDC그룹 회장의 HDC현대산업개발은 집단지성과 창의성을 향상시켜 개인의 역량과 함께 기업의 성장을 도모한다는 목표를 바탕으로 여성 채용을 확대하고, 여성인재를 리더로 육성해 가고 있다. 여성 인재 발굴에 중점을 두고 신입 및 경력사원 채용을 하고 있으며, 다양한 분야에서 여성 리더들을 배출하고 있다. 현재 HDC현대산업개발에서는 법무감사팀, 회사의 플랫폼을 혁신하는 디지털 혁신팀, 건설사업본부를 이끌어가는 건설기획팀 등에서 여성 팀장이 활약하고 있다. 아울러 우장산숲 IPARK 등에서도 여성인재가 소장을 맡아 현장을 지휘하고 있다.

정몽규 HDC그룹 회장의 HDC현대산업개발은 사내에서 본인의 희망에 따라 직무를 변경할 수 있는 사내 공모제를 운영하며 조직의 유연성도 강화하고 있다. 이는 제도로서 개인과 회사가 함께 성장하며 미래를 개척해 나가기 위함이다. 이 제도를 통해 현장 엔지니어도 회계, 법무, HR 등 다양한 분야에 도전하며 시야를 확장할 수 있게 됐다.

한편, 사고방식의 틀을 깨고 미래에 선제적으로 대응하기 위해 조직개편 단행도 했다. 지난 9월 1일에는 스스로 생각하고 팀원이 먼저 제안하는 조직문화를 만들고자 건설관리본부의 조직을 개편했다. HDC그룹의 HDC현대산업개발 HR 관계자는 “애자일 조직처럼 현장에서의 업무 수행에 필요한 권한과 책임도 하향 조정해 집단 창의성을 높여 가겠다”고 밝혔다.

