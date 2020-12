듀잇, 팬슈머 제품 ‘프롬 제주 알로잇 올데이’ 출시

‘듀잇’이 알로에의 건강함 그대로를 데일리로 어디서든 즐길 수 있는 프리미엄 디저트를 선보인다.

뷰티 인플루언서 비즈니스 그룹 ‘레페리’(대표 최인석)가 전개하고 있는 홈 피트니스&이너뷰티 브랜드 ‘듀잇(dewit)’이 이너 뷰티 제품 ‘프롬 제주 알로잇 올데이’를 런칭한다고 17일 밝혔다.

이번에 새롭게 출시된 ‘프롬 제주 알로잇 올데이’는 지난 9월 선보인 ‘프롬 제주 알로잇’을 소비자들의 의견을 반영해 실온 보관이 가능하도록 업그레이드한 팬슈머(Fansumer, 팬+소비자) 제품이다.

기존 제품이 뛰어난 맛과 품질에 비해 냉동 보관으로 대량 구매 및 휴대가 불편하다는 소비자들의 의견을 적극 수렴해 제품 고유의 유효 성분은 유지하면서 상온에서도 보관이 용이하도록 제품 개발에 심혈을 기울였다.

주요 특징은 5년 이상 해풍을 맞고 자란 청정지역 제주도 유기농 알로에를 듀잇만의 특허기술로 분쇄, 비가열 처리하여 영양소 파괴를 최소화하여 영양을 챙기는 한편, 차별화된 살균기술을 적용해 상온 보관이 가능하도록 한 점이다. 또, 살균처리를 통해 보다 보드라워진 알로에겔 식감으로 한결 편안하고 부드러운 목 넘김을 선사한다.

중간의 유통 마진을 빼 가격도 저렴해졌으며 냉동보관, 제주도 직배송 등의 절감 비용만큼 제품 단가를 낮춰 기존 제품 대비 약 20%가량 낮은 가격으로 제공한다.

알로잇 올데이는 제주도 현지 농장에서 꼼꼼하게 선별한 제주도 5년산 유기농 알로에 90%와 제주 감귤 농축액을 주 성분으로 일체의 화학 향료, 보존제 등을 첨가하지 않은 건강함 그대로를 담은 건강 디저트다.

9월 출시된 기존 제품은 온라인상에서 화제를 모으며 한달만에 초도 물량 완판을 기록한 바 있다. 특히 알로잇은 브랜드 ‘듀잇’의 뮤즈인 필라테스 전문강사 ‘이슬코치’의 이너뷰티 노하우를 담은 제품으로 이슬코치의 건강비법으로 알려지면서 SNS에서 화제가 된 이력이 있다.

새롭게 출시한 알로잇 올데이는 자사몰을 통해 구매 가능하며, 출시를 기념해 당일(17일)부터 18일까지 2틀간 이슬코치 소셜마켓에서 최대 30프로 할인의 특가 프로모션을 진행한다. 자세한 내용은 듀잇 공식 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.

한편, 듀잇은 건강한 라이프스타일을 추구하는 인기 필라테스 전문 강사 이슬 코치와 함께 기획된 브랜드로, ‘행복하게 먹고, 건강하게 운동하며 살아가는 것이 진정한 웰빙이다’는 그녀의 핵심 가치에 기반해 홈 피트니스 제품부터 이너 뷰티제품까지 다양한 상품들을 전개하고 있다. 최근에는 홈피트니스 제품 4종을 출시함과 동시에 듀잇 공식 YouTube 채널을 통해 듀잇 제품을 활용한 이슬코치의 운동 강의 영상을 지속적으로 발행하며 전국민 홈트 열풍을 일으키고 있다.

