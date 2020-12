韓-아세안, 국장급 '환경·기후변화 대화' 신설

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 최근 우리 신남방정책의 파트너이자 동반자 관계인 아세안(ASEAN)측과 환경·기후변화 분야 협력 강화와 연대 심화를 위해 국장급 ‘한-아세안 환경·기후변화 대화’ 신설에 합의했다고 밝혔다.

아세안 10개국은 모두 파리협정 당사국이며, 최근 경제 성장과 환경 보호 및 기후변화 대응이라는 목표를 동시에 달성하기 위해 협력하고 있다. 지난 11월 아세안 환경 고위급 회의에서 한-아세안 환경·기후변화 대화 신설 논의가 진행되고 이후 아세안측 및 유관 부처와 후속 협의를 완료했다.

제1차 한-아세안 환경·기후변화 대화는 내년 아세안 환경 고위급 회의를 계기로 개최 될 예정이다.

외교부 당국자는 "한-아세안 환경·기후변화 대화는 아세안측 입장에서는 환경·기후 분야에서 양자 협의체 중 일본, 유럽연합(EU)에 이어 세 번째로 마련된 협의체"라면서 "한국은 대기 오염, 해양 환경, 산림, 순환 경제, P4G, 기후변화 등 관심 분야에서 정책 및 기술적 협력 확대 강화 방안을 협의해나가고자 한다"고 설명했다.

