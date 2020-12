지구온난화가 '강한 태풍'을 부른다

이산화탄소 증가에 따른 열대저기압 변화 분석

태풍 총 발생빈도 줄지만, 더 강력해질 것

[아시아경제 황준호 기자] 대기 중 이산화탄소 농도가 지금보다 2배 증가하면 3등급 이상의 강한 태풍이 나타날 가능성이 50% 정도 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 기초과학연구원은 16일 기후물리연구단 단장인 악셀 팀머만(부산대 석학교수)의 연구팀이 대기 중 이산화탄소의 농도 변화에 따른 태풍(열대저기압)의 변화를 슈퍼컴퓨터로 분석한 결과에 대해 이같이 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지인 사이언스 어드밴시스에 최근 소개되기도 했다.

이산화탄소 두 배 많아지면 3등급 이상 강태풍 온다



연구팀은 대기와 해양을 각각 25km와 10km의 격자 크기로 나눈 초고해상도 기후모형을 개발했다. 현존 기후 모형 중 가장 간격이 조밀한 격자다. 이어 태풍·강수 등 규모가 작은 여러 기상·기후 과정을 상세하게 시뮬레이션 했다. 이로 인해 생성된 데이터만 2000TB(테라바이트)에 달했는데 연구팀은 지난해 4월부터 기초과학연구원에서 가동 중인 슈퍼컴 알레프를 활용해 데이터를 분석했다. 이 슈퍼컴은 데스크탑 컴퓨터 1560대의 성능을 가졌다.

연구팀은 이 같은 과정을 거쳐 분석한 결과, 대기 중 이산화탄소 농도가 2배 증가하면 태풍의 발생 빈도는 줄어든다고 밝혔다. 이산화탄소 농도 증가로 인해 적도와 아열대 지역에서의 대기 상층이 하층보다 더욱 빠르게 가열되고 기존에 있던 대규모 상승 기류(해들리 순환)를 약화시키게 되고 열대저기압의 발생은 줄어들게 되는 것이다. 하지만 대기 중 수증기와 에너지는 계속 증가하고 이로 인해 태풍이 한 번 발생하면 3등급 이상의 강한 태풍으로 발전할 가능성이 50%나 높아진다고 분석했다.

이산화탄소 네 배 높아지면 강수량 25% 증가



여기에 이산화탄소 농도를 2배 더 높이면, 그러니까 현재 수준의 4배로 높일 경우 2배 높일 때보다 강력한 열대저기압이 발생하지는 않았다. 하지만 각 열대저기압에 의한 강수량이 증가해 현재 기후 대비 약 35%나 늘어나는 것으로 나타났다.

공동 교신저자인 이순선 연구위원은 "시뮬레이션된 미래 열대저기압 변화가 최근 30년 간 기후 관측 자료에서 발견된 추세와 상당히 유사하다"며 "지구 온난화가 이미 현재 기후를 변화시키기 시작했다는 것을 의미한다"고 밝혔다.

악셀 팀머만 단장은 "지구 온난화가 열대저기압에 영향을 미치는 메커니즘에는 더욱 복잡한 과정이 얽혀있어 앞으로도 추가 연구가 필요하다"며 "이번 연구는 미래 열대저기압 상륙에 의한 해안 지대의 극한 홍수 위험이 높아짐을 보여준다"라고 말했다.

