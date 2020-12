피아바, 프리미엄 유리 소재의 벽시계 '라이너'출시

홈 리빙 분야, 전문 디자인 브랜드 피아바는 신상품 유리 벽시계 '라이너'(LINAR)를 출시했다.

오랜 시간 애착을 느끼며 사용할 수 있는 제품만을 선보인다는 브랜드의 디자인 철학에 걸맞게, 라이너 벽시계는 베이직한 원형 시계 형태를 기반으로 유리 소재의 특성을 극대화한 상징적인 신상품이다.

라이너 벽시계는 백유리의 투명함에 알루미늄 시분침의 디테일한 마감이 조화되어

무게감 있는 프리미엄 한 디자인으로 완성되었다.

이번 라이너 벽시계를 기획한 디자이너의 설명에 따르면, 제품 외곽의 투명한 라인은 시계가 다양한 공간에 존재하며, 공간별로 가지고 있는 취향과 감성을 다양하게 어울릴 수 있는 콘셉트의 상품이라고 전했다.

출시 후 일주일 만에 기록적인 판매량을 보이며, 내부적으로는 피아바의 대표적인 스테디셀러 마블 패턴의 '말라드' 벽시계의 판매량을 뛰어넘을 것으로 기대하고 있다.

피아바의 벽시계를 재구매하는 마니아층이 형성되는 이유는 선물하기 좋은 고급 퀄리티와 합리적인 가격대 때문이다.

자체 디자인팀의 꾸준한 스터디를 통해 오리지널 디자인만을 선보이며, 유리 시계의 핵심인 인쇄기술을 자체 생산 라인으로 관리하며, 지속적으로 업그레이드된 벽시계 상품들을 선보이고 있다.

신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인테리어 수요가 늘어난 가운데, 피아바는 국내 유통망뿐만 아니라, 아마존 재팬에서도 꾸준한 판매를 이어가고 있다.

피아바 관계자는 "코로나가 진정되는 대로 세계 최대 규모의 해외박람회에도 참여를 통해 유럽 시장 수출을 준비하고 있다."라고 전했다.

이외에도, 피아바는 인스타그램 AR 필터를 활용하여 고객이 가상으로 가구를 배치하여 볼 수 있는 서비스를 제공하는 등, 고객과의 접점을 찾는 새로운 시도를 이어가고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr