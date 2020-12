관광특구 해운대에 랜드마크 상업시설이 뜬다… 초대형 특급 상가 '엘시티 더몰' 분양

- 국내뿐 아니라 세계적으로 그 가치가 높아지는 초고층 주거복합단지

-엘시티 더몰, 초고층 랜드마크의 프리미엄 통해 해운대의 압도적인 가치 누려

우리나라를 대표하는 관광특구이자, 부산 최대 상권을 자랑하는 해운대 관광특구에 대형 랜드마크 시설이 들어서서 투자자들의 관심을 끌고 있다. 바로 부산광역시 해운대구 중동에 자리한 초고층 주거복합단지인 엘시티다.

전 세계적으로 초고층 복합주거시설의 가치는 더욱더 올라가고 있다. 초고층 복합주거시설의 장점은 저층부에 각종 생활 인프라와 문화·상업시설 등을 겸비하고 있어 그 자체로 도시의 랜드마크 역할을 한다는 것이다. 게다가 이들 초고층 복합주거시설의 경우 상층부에는 대규모 주거시설이 자리해 풍부한 배후 수요 효과를 누릴 수 있다.

대표적으로 일본 도쿄의 롯폰기힐스는 2003년 미나토구 일대에 도쿄 도심 재개발 사업의 일환으로 완성한 초고층 복합주거시설이다. 롯폰기힐스는 총면적 10만9,000㎡에 주거시설을 비롯해 방송국, 상업시설, 미술관, 극장, 공연장, 호텔 등 다채로운 공간이 자리 잡고 있어 도쿄의 랜드마크로 손꼽으며, 연간 3000만 명이 찾는다.

우리나라에서도 2000년대 초 타워팰리스, 분당 파크뷰 등 초고층 복합주거시설은 오랫동안 ‘부의 상징’으로 여겨지며 유명 연예인이나 정·재계 인사가 주로 거주해왔다. 최근에는 수도권 규제가 심화되자 비규제지역인 부산으로 투자자들의 관심이 집중되는바, 특히 센텀시티와 마린시티 등이 자리한 해운대구의 인기가 다시금 높아지는 중이다.

해운대는 국내 최고의 관광지이자 상업지역으로 매년 부산국제영화제, 부산슈퍼컵 국제요트대회, 부산국제무용제 등 다채로운 축제가 열려 전 세계에서 수많은 관광객이 몰려드는 곳이다. 부산광역시 관광진흥과에 따르면 2019년 부산을 방문한 관광객 수는 약 2,800만 명으로 이중 약 30%인 808만3,830명이 해운대를 방문할 만큼 해운대의 유동인구가 매우 풍부하다.

지난해 11월 문화·여가시설이 결합된 초고층 주거복합단지인 엘시티가 입주하면서 해운대가 다시 이슈가 되기도 했다. 엘시티는 총면적 19만9,993평에 최고 101층, 높이 411m에 달하는 초고층 복합단지로 높이로만 따지자면 555m인 서울 잠실 롯데월드타워 다음으로 국내에서 높은 건물로 정평이 나 있다.

내부는 프리미엄 상업시설인 '엘시티 더몰(the MALL)'을 비롯해 주거타워 2개 동, 그리고 101층의 랜드마크타워 1개 동으로 구성돼있다. 우선 1~3층에는 총면적 8만3,790㎡의 프리미엄 상업시설인 엘시티 더몰이 자리해 있으며, 스포츠센터, 옥상정원, 연회장 및 각종 생활 인프라를 갖춰 해운대 최고의 원스톱 라이프를 누릴 수 있게 된다. 게다가 지난 7월에는 국내에서 두 번째로 높은 전망대인 ‘부산 엑스 더 스카이(BUSAN X the SKY)’가 개장해 광활한 남해의 오션뷰와 부산에서 가장 화려한 시티뷰를 동시에 즐길 수 있게 되었다.

엘시티 더몰의 강점은 해운대에서 가장 풍부한 수요층이다. 882세대가 입주한 대규모 주거시설인 해운대 엘시티 더샵을 비롯해 초호화 5성급 호텔인 시그니엘 부산(260실), 그리고 최고급 라이프스타일을 누리는 엘시티 레지던스(561실)까지 상층부에 자리한 VIP 고객층이 모두 엘시티 더몰의 고정 수요층으로 흡수된다. 인근에는 부산의 최상위 주거단지인 마린시티(약 5만1,500세대)를 비롯해 해운대 신시가지(3만3,000세대), 그리고 연 800만 명 이상의 해운대 관광객이 더해져 배후 수요층이 매우 탄탄하다.

해운대의 광활한 오션뷰를 바로 앞에서 누릴 수 있는 희소가치 높은 상업시설이란 것도 엘시티 더몰만이 지닌 장점이라 할 수 있다. 눈앞으로 해운대의 수평선을 감상하며 수영을 즐기는 대규모 인피니티풀 및 워터파크가 내년에 개장 예정이라 향후 해운대를 넘어 부산을 대표하는 랜드마크로 성장하게 될 것으로 전망된다.

분양 관계자는 “최근 부동산시장에서는 한 곳에서 모든 것을 해결하고자 하는 원스톱라이프가 트렌드로 자리 잡으며 대규모 프리미엄 상업시설의 인기가 높아지고 있다. 여기에 엘시티 더몰은 부산을 대표하는 초고층 주거복합단지라는 이점까지 갖춰 향후 더욱더 높은 투자 가치를 지니게 될 것”이라고 전했다.

한편, 엘시티 더몰은 12월 본격적인 분양을 앞두고 있다. 홍보관은 부산광역시 해운대구 중동 1124-2(팔레드시즈) 2층에 마련될 계획이며, 현장은 중동 1829번지에 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr