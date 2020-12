캐나다 상장 가시권 들어선 파워리퍼블릭, 잇따른 수주 실적 앞세워 IPO 본격 추진 나섰다

자기공명방식 무선전력전송 시스템 선도기업 파워리퍼블릭(대표 조수호)의 캐나다 거래소 상장이 가시권에 들어선 가운데 매출 확대와 기업구조개편 작업 진행으로 IPO 추진 본격화에 나섰다.

지난달 캐나다 거래소 상장을 위한 기업가치평가를 완료한 파워리퍼블릭은 해당 기관에 결과를 제출했다. 현재 상장 공모가를 책정하고자 추가 서류 제출을 앞두고 있다. 이르면 내년 3월 초에 상장이 가능할 전망이다.

캐나다 상장 가시권에 들면서 파워리퍼블릭은 본격적으로 매출 확대와 기업구조개편 작업을 진행 중이다. 스마트팩토리에 적용되는 무선전력전송시스템 제품의 초도 납품을 완료했으며, 올해 하반기에 와디즈에서 펀딩했던 스마트폰 무선충전기 제작도 마쳐 제품 발송을 예정한 상태다.

드론 무선충전기 시스템 상용화 계약도 성사를 눈앞에 두고 있다. 파워리퍼블릭이 국책과제로 진행했던 드론 무선충전 스테이션은 정찰, 방제, 비료살포 등을 위해 활용되는 스마트팜 농업용 드론에 우선 적용해 상용화하기로 했다. 이에 양산 제품을 제작하기 위한 시뮬레이션을 진행 중이며, 빠르면 내년 초에 양산에 돌입한다. 이 제품은 드론의 이착륙 시, 자동으로 개폐되며 착륙 후 무선으로 자동 충전되는 격납고 역할을 해 준다. 가림막이 없는 노지에 설치해도 날씨나 동물 등의 피해로부터 보호해 준다. 태양광 패널이나 바퀴가 옵션에 따라 장착돼 이동이 가능한 형태로 제작되는 등 다양한 형태로 제작해 선보일 계획이다.

파워리퍼블릭의 무선전력전송 시스템은 다가오는 미래사업에서 필수 기술로 손꼽힌다. 정부가 수작업 위주로 진행되는 국내 기업들의 공정과정 혁신을 위해 로봇 도입 등 생산과정의 자동화를 적극 지원하고 있고, 미래 먹거리인 무인이동체 사업 지원에도 박차를 가하고 있는 상황이다.

농가 지역에서도 드론 방제가 필요를 넘어 필수로 자리매김하고 있다. 업계 관계자에 따르면, 농약허용물질관리제도(PLS)가 지난해부터 전면 시행되면서 유인 항공방제가 중단돼 드론 방제가 절실해 졌다. 많은 개인 농가 및 농촌진흥청 산하기관들과 농협 등 민간 업체에 드론이 보급돼 수요의 폭발적인 증가가 기대된다.

파워리퍼블릭 관계자는 “당사의 목표는 제품의 글로벌화를 바탕으로 4차 산업혁명 시대에 맞는 자율주행, 인공지능 등 새로운 시장에 무선전력전송시스템을 보급해 매출을 신장시키는 것이다”라며 “이를 위해 국내외 영업 인력과 연구 인력을 늘려 가고 있고, 연구소 확장과 연구원들의 더 나은 기술 개발 환경을 구축하며, 발 빠르게 시장에 대응하고자 내실에도 만전을 기하고 있다”고 전했다.

파워리퍼블릭이 상장을 추진하는 캐나다 거래소 CSE(Canadian Stock Exchange)는 주식 발행 기준으로 세계 3위, 시가총액 기준으로는 세계 7위 규모에 이른다. 시가총액 11위인 한국 주식 시장의 1.5배가 넘는 거대한 시장이나, 우수 기술기업들에게 있어 상장 문턱이 한국보다 낮다. 또한, 자금을 조달해 영미권에 시장을 넓힐 수 있는 창구로 인기다.

캐나다 거래소는 파워리퍼블릭과 같이 유니크한 기술과 지속적인 연구 개발로 실적을 낼 수 있는 기업의 자금조달에 유리한 구조다. 실제로 과거 캐나다 주식거래소들에 자원개발(Mining) 및 가스석유 업종이 상장업체의 50%를 넘게 차지했지만 최근 기술(R&D)과 신재생에너지 업종의 비중이 5% 미만에서 10%까지 늘고 있어 눈길을 끈다. 파워리퍼블릭과 같은 최신기술 기반 업체가 상장하기에 적기인 이유다.

캐나다 거래소 관계자는 “마리화나가 합법인 캐나다에 마리화나 관련 기업들과 GM, 우버, 아마존 등과 같은 거대 기업들의 자금들이 몰리면서 거래소 증시도 연일 호황을 누리고 있다”며 “이런 시기에 캐나다 상장 업체 중 무선전력전송 기술을 가진 경쟁 기업이 없는 파워리퍼블릭이 상장하면, 매력을 느끼는 투자자들이 상당할 것이다”라고 전했다.

파워리퍼블릭의 관계자는 “이번 캐나다 거래소 상장은 파워리퍼블릭이 보다 높이 도약할 수 있는 전환점이 될 것으로 기대한다”며 “압도적 기술력을 바탕으로 다양한 무선전력전송 관련 산업의 표준화를 이뤄내는 글로벌 무선전력 전문기업으로 거듭나기 위해 최선을 다하겠다”고 포부를 전했다.

