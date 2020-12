나경원 “文대통령, 공수처 강행이 ‘국정농단’…野 탄압에 모든 힘 쏟아”

“공수처, 내년 재보궐 野후보 궁지에 몰아넣을 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 나경원 전 자유한국당 원내대표는 16일 문재인 대통령이 ‘고위공직자범죄수사처(공수처)가 설치됐더라면 박근혜 정부의 국정농단은 없었을지 모른다’고 한 것에 대해 “공수처 강행이 곧 문 대통령의 국정농단”이라고 비판했다.

나 전 원내대표는 이날 페이스북에서 “작년 11월 경 노영민 대통령 비서실장은 '대통령 퇴임 6개월 전'으로 공수처 출범 시기를 늦출 의향을 저에게 내비친 바 있다”며 “그런데 갑자기 이렇게 조급하게 서두르는 것을 보니 내부적으로 '비상'이 걸린 게 분명해보인다”며 이같이 말했다.

나 전 원내대표는 “모든 것이 공수처 시계에 맞춰 돌아가고 있다”며 “윤석열 검찰총장 잘라내기 역시 공수처 설치를 목전에 두고 갑자기 정직 2개월 징계로 선회했다. 공수처가 얼마나 든든하면 이런 여유까지 부리겠나”라고 지적했다.

나 전 원내대표는 “사실상 문 대통령 손아귀에 있을 공수처가 어떤 정치 탄압극를 벌일지 암담하다”며 “라임·옵티머스 등 정권에 치명적인 사건들을 덮으려 수단과 방법을 가리지 않을 게 분명하다. 대통령 해결사 역할이나 할 공수처장과 친문 수사검사들이 정권에 불리한 수사는 무마하고, 정적 제거와 야당 탄압에 모든 힘을 쏟아 부을 것”이라고 밝혔다.

나 전 원내대표는 “저는 조심스럽게 내년 재보궐 직전 공수처가 본격적으로 '행동 개시'에 나서지 않을까 하는 예측도 해본다”며 “공수처로 판을 흔들고 여론을 뒤집고 야당 후보를 궁지에 몰아넣는 시나리오 과연 저만의 불길한 예감인가”라고 말했다.

