【시선집중】 전문가들이 꼽은 앞으로 1주일간 급상승 기대주 'TOP3'

▶1주일 수익률 300% 나온다 꼭 잡아야할 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

신종코로나바이러스 유행으로 인해 전통적인 산업보다는 언택트, 미디어, 게임, 2차전지 등 미래성장산업에 대한 관심이 뜨거워지고 있다. 이에 최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다.

▶데이드투자그룹 독점 포착 내일 '급상승 유력' 종목은? ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[3위] 모더나관련주

미국 바이오사 모더나의 FDA 긴급사용 승인이 확실해지고 있다. 특히, 이번 보고서에는 코로나에 감염되더라도 중증 질환을 예방할 수 있다는 내용이 포함되어 관심이 쏠리고 있다. 국내 도입은 아직 요원하지만 관련된 종목에는 큰 영향을 끼친다. 앞으로 1주일간은 불이 날 것이다. 지금이라도 알아봐라!

▶▶수익률에 불탄다! 급등 예상 모더나 관련주 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[2위] 비대면서비스 관련주

코로나19 확진자 증가에 따라 다시 비대면서비스 관련주가 크게 오를 것으로 보인다. 특히 지속된 확진자 증가로 사실상 셧다운을 의미하는 3단계 거리두기 조치 가능성이 대두되고 있어 비대면 거래 활성화에 대한 기대감이 반영될 것으로 보인다. 지금이라도 줍는자가 승리한다!

▶▶급등포착 완료! 이 종목 뜬다! '비대면 관련주' 정보 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[1위] ???????

데이드투자그룹에서는 내일과 내일 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶내일 급상승 시작 테마 1위 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

관심종목: 케이맥 케이맥 043290 | 코스닥 증권정보 현재가 2,200 전일대비 110 등락률 +5.26% 거래량 3,117,690 전일가 2,090 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제케이맥, 中디스플레이 업체와 36억원 규모 장비공급계약케이맥, 35억7000만원 규모 공급계약 close , 에이비프로바이오 에이비프로바이오 195990 | 코스닥 증권정보 현재가 2,080 전일대비 30 등락률 +1.46% 거래량 19,749,268 전일가 2,050 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 에이비프로바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 2.68%【시선집중】 여의도 유명전문가 "이젠 이 종목 뜬다" 상승 예측 종목 'TOP3' 【시선집중】 12월 셋째주 증시전문가들이 꼽은 급상승 유망주 'TOP3' close , 명신산업 명신산업 009900 | 코스피 증권정보 현재가 24,950 전일대비 2,400 등락률 +10.64% 거래량 19,454,710 전일가 22,550 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 명신산업, 주가 2만 5350원.. 전일대비 12.42%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[주간HOT종목]명신산업, 코스피 입성…개인들 '주목' close , 우수AMS 우수AMS 066590 | 코스닥 증권정보 현재가 8,490 전일대비 540 등락률 -5.98% 거래량 4,362,476 전일가 9,030 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 우수AMS, 커뮤니티 활발... 주가 -5.8%.우수AMS, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.4%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 844 전일대비 3 등락률 -0.35% 거래량 3,544,230 전일가 847 2020.12.16 12:02 장중(20분지연) 관련기사 상승장 편승한 새내기株 연착륙SK증권, 1000억원 규모 부산은행 ESG채권 대표 주관SK증권, 전주지점 이전 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.