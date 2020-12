원희룡 “尹, 정직 2개월 ‘국정농단’…다음 목표는 사법부일 것”

“국민 여론 무시하고 폭주…文정권에 분노해달라”

[아시아경제 임춘한 기자] 원희룡 제주도지사는 16일 윤석열 검찰총장이 법무부 검사징계위원회로부터 정직 2개월 처분을 받은 데 대해 “헌정 사상 초유의 사건이 벌어졌다”며 “위법적인 국정농단”이라고 비판했다.

원 지사는 이날 페이스북에서 “징계과정에 흠결이 있다는 감찰의원회의 의견을 무시했다. 법무부 차관은 사퇴했고 검찰총장 대행도 반대 의견을 냈다. 감찰보고서도 조작됐다”며 “검찰총장이 법무부 장관에게 맹종할 경우 검사의 독립성과 중립성이 훼손된다는 것이 법원의 결정”이라며 이같이 말했다.

원 지사는 “사법부가 최후의 보루가 되는 사회는 이미 무너지고 있다. 징계위원회가 해임대신 정직을 택한 이유는 여론을 무서워하면서도 해임에 대한 법원의 판단을 피하면서 측근 수사를 좌초시키겠다는 꼼수”라며 “징계 효력을 중단해달라는 검찰총장의 집행 정지신청에 대해 법원은 올바른 판단을 내려주기 바란다”고 밝혔다.

원 지사는 “다음 국정농단의 목표는 사법부일 것이다. '사법권 남용'을 비난하는 여당 중진 우원식의 이름을 기억하기 바란다”며 “이제 자신들이 원하는 판결을 내리지 않는 판사를 공격하고 판사 탄핵을 언급하는 일이 빈번해질 것이고, 국가의 기본질서는 파괴되고 무너질 것이다. 헌법가치와 사법원리에 충실한 판결로 원칙을 흔드는 자들과 싸울 수밖에 없다”고 강조했다.

원 지사는 “국민들의 반대 여론을 무시하고 폭주한 모든 정권은 몰락했다. 국민들의 분노가 없다면 선거는 멀고 광장은 닫힌 상황에서 권력의 전횡은 계속된다”며 “긴급한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역과 백신 조달 그리고 참혹한 경제현실은 외면한 채 측근들의 범죄를 은폐하며 퇴임 후 안위에만 정신을 파는 문재인 정권의 모습에 분노해달라”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr