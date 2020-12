동작구, 치매예방관리 위한 스마트케어기기 설치

서울시 치매예방사업 지원 공모에 최종 선정… 동작구치매안심센터에 기기 확충...해피테이블, 바디스파이더 등 총 36종 놀이·학습 콘텐츠를 활용한 인지능력 향상...고무로프 탄성을 이용한 기구 운동으로 근력, 보행, 균형 능력과 뇌활동 활성화

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 서울시 치매예방사업 지원 공모 선정으로 동작구치매안심센터에 스마트 케어기기를 확대 설치한다.

이 사업은 만 65세 이상 고령자 및 치매 고위험군에게 스마트 케어기기를 활용한 인지훈련과 신체활동 프로그램 등을 제공해 주민의 건강한 노후생활에 기여하기 위해 마련됐다.

먼저 구는 어르신들의 치매예방을 위해 해피테이블, 바디스파이더 등 다양한 게임과 스마트한 치매관리 콘텐츠를 제공하는 ‘해피테이블’을 설치한다.

해피테이블은 43인치 대형 멀티터치 디스플레이가 장착된 화면을 통해 다수의 어르신에게 놀이, 학습 등 총 36종의 콘텐츠 제공으로 인지능력 향상에 도움을 준다.

2~4명의 어르신이 협동하거나 경쟁하면서 ▲치매예방수칙 3.3.3 놀이 ▲풍선 터트리기 ▲테이블 축구 ▲총명해지는 퀴즈 ▲숫자 맞추기 등 심리안정과 두뇌활동에 도움을 주는 게임으로 구성돼 있다.

특히 통합 데이터 관리시스템으로 ▲불안 척도, 기억감퇴 평가 간이설문 콘텐츠 ▲해피테이블 이용실적 ▲치매선별검사 세부 데이터 등 어르신들의 상태변화를 실시간 분석한다.

구는 다음달부터 주 1회 120분씩 8주 동안 해피테이블을 활용한 다양한 프로그램을 진행할 계획이다.

또, 구는 어르신들의 신체활동 및 인지능력을 동시에 높일 수 있도록 ‘바디스파이더’ 운동 기구도 설치한다.

바디스파이더는 고무로프의 탄성을 이용한 저항성 운동으로 어르신들의 근력, 보행, 균형 능력과 뇌활동을 활성화시켜 치매예방에 도움을 주는 전신 운동기구이다.

다음달부터 동작구치매안심센터 운동처방사가 나서 주 1회 120분씩 8주 간 ▲허벅지·엉덩이 운동 ▲가슴·복근 운동 ▲등·어깨 운동과 ▲심폐지구력 향상을 위한 서킷트레이닝 등을 실시할 예정이다. 단 프로그램은 코로나19 상황에 따라 변경될 수 있다.

아울러, 구는 코로나19 장기화에 따라 유튜브(채널명 동치미티비)를 통한 ▲치매조기발견 및 예방을 위한 기억꼭그림검사 ▲초기 치매어르신 비대면 인지프로그램을 돕는 AI스피커 활용법 ▲경도인지장애·치매어르신의 자가관리에 도움을 주는 치매관리어플리케이션 등을 제공하고 있다.

김형숙 건강관리과장은 “이번 사업을 통해 어르신들의 인지능력을 향상시키고 뇌기능을 활성화해 치매를 예방하고 건강한 백세시대를 준비할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.

