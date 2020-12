서동주 "美 반려견 유치원비 하루 10만원, 대학 등록금과 맞먹어"

[아시아경제 김봉주 기자] 로펌 변호사 서동주가 자신의 반려견 레아가 다니는 미국 샌프란시스코 명문 유치원 비용에 대해 밝혔다.

15일 방송된 MBC에브리원 '비디오스타'에는 금쪽같은 내 새끼 특집 '내가 사랑하는 멍냥'으로 꾸며졌다. 이날 비디오스타에는 써니와 대도서관, 니콜, 서동주가 출연했다.

서동주는 반려견 두 마리와 반려묘 한 마리를 키우는, 연예계에서 소문난 애견·애묘인이다.

이날 박나래가 "레아 유치원비로 쓴 돈이 웬만한 대학 등록금과 맞먹는다던데"라고 묻자 서동주는 "샌프란시스코에 최고급 유치원이 있었다. 그 유치원은 하루에 10만 원 정도였다. 말도 안 되게 비쌌죠"라고 답했다.

서동주는 그러면서 "(유치원 입학을 위해) 일단 3차 면접까지 보고 통과해야 한다. 부모의 직업, 출퇴근 시간, 견종 등을 서류로 봤다"면서 "유치원에서 졸업사진, 핼러윈 사진도 찍어줬다"고 전했다.

또 MC들은 서동주에게 "'비디오스타' 출연하려고 로펌을 그만뒀다고 들었다"며 운을 뗐다.

이에 서동주는 "출연 때문에 그만둔 것은 아니고 이직을 위해 그만둔 상태"라며 "휴식하는 김에 길게 쉬고 가려고 한다"고 밝혔다. 서동주는 가족이 있는 한국에서 당분간 머물 예정이다.

"미국 변호사이신데 미국은 반려견 양육권 다툼 소송이 많다고 들었다"는 질문에 서동주는 "맞다. 굉장히 심하다. 강아지를 애처럼 아끼다 보니 양육권 싸움을 한다"며 "누가 더 산책을 시켰나 데려왔는지 놀아줬는지를 싸운다. 반려견 양육비를 주나? 소유권 싸움도 하고 아이 만나듯이 요일별로 만난다"고 대답했다.

