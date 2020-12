삼성전자 노사 2차 본교섭, 40분만에 종료…입장차만 확인

사측, 노조 요구안 48개 조항에 '수용 어렵다'

[아시아경제 김지희 기자] 단체교섭을 진행 중인 삼성전자 노사가 15일 2차 본교섭에 나섰지만 서로의 입장차만 확인한 채 40분 만에 교섭을 마무리했다.

업계에 따르면 최완우 삼성전자 DS부문 인사팀장(부사장)을 포함한 사측 교섭위원과 김해광 한국노총 금속노련 수석부위원장 등 노조 공동교섭단은 이날 오후 경기 용인시 삼성전자 기흥캠퍼스 나노파크에서 만나 2차 교섭을 진행했다.

교섭 시작 전 최 부사장은 "단체협약 쟁점 사안에 대해 서로 의견을 충분히 나눠 해결하고 함께 성장하길 기대한다"고 말했다. 이에 노측 대표인 김 수석부위원장은 "노조가 힘의 논리로 가지 않도록 중심을 잘 잡아주길 바란다"고 전했다.

이날 사측은 지난 교섭에서 노조가 제시한 단체협약 요구안에 대해 회사 측 의견을 전달했다. 앞서 노조 공동교섭단은 노조 활동 보장과 임금·인사 체계 개선 등 150여 가지 내용이 담긴 요구안을 제시했다. 사측은 이날 요구안 중 48가지 조항에 수용하기 어렵다는 입장을 전한 것으로 알려졌다.

노사 양측은 추후 교섭 기일을 정하진 않았으나, 제안된 안을 바탕으로 검토를 진행하고 추가 교섭에 나설 예정이다. 지난 9월 구성된 노조 공동교섭단은 삼성전자 최초의 단체협약을 제정하겠다는 목표로 사측과 교섭을 추진해오고 있다.

