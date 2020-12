[종합] "용기 있는 진심" vs "무슨 자격 있다고" 김종인 사과에 野 내홍 지속

원희룡 제주지사 "우리 당 잘못 사과 적극 공감"

[아시아경제 임주형 기자] 박근혜·이명박 전 대통령의 과오에 대해 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 대국민 사과를 한 가운데, 이를 두고 야당 내 내홍이 깊어지고 있다. 일각에서는 '당의 변화 의지를 보여줬다'는 취지로 옹호한 반면, 반발의 목소리도 나오고 있다.

김 위원장은 15일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "이명박, 박근혜 전직 대통령 2명이 동시에 구속된 것에 대해 국민에 간절히 사과한다"고 밝혔다.

이어 "대통령을 배출한 정당은 국가를 잘 이끌어가라는 공동운영의 책임과 권한을 국민에게 위임받는다"며 "대통령의 잘못은 곧 집권당의 잘못"이라고 강조했다.

그러면서 "헌정사상 최초로 대통령이 탄핵받아 물러났으며 자숙해야 했으나 반성과 성찰의 마음가짐이 부족했다"며 "그런 구태의연에 국민들이 느낄 실망감에 사죄의 말씀을 드린다"고 고개를 숙였다.

앞서 김 위원장은 지난 6일 대국민 사과를 하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 당시 김 위원장은 박 전 대통령에 대한 탄핵소추안이 국회에서 가결된 지 4년째 되는 날이었던 9일을 사과문 발표일로 유력 검토한 것으로 전해졌다.

그러나 김 위원장의 이같은 입장에 대해, 국민의힘 최다선인 5선 서병수 의원을 포함한 야당 일각에서 반발이 불거졌다. 논란이 커진 가운데 김 위원장은 대국민 사과 시기를 지난 13일로 한 차례 미뤘고, 이후 한 번 더 미뤄 15일에 사과문을 발표했다.

그러나 이날 또한 김 위원장의 사과문에 대한 당내 반응은 엇갈렸다. 일각에서는 김 위원장의 사과 취지에 공감한다는 뜻을 드러냈으나, 일부 의원들은 반발의 목소리를 높였다.

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 김 위원장의 긴급 기자회견에 동행, 사과문에 대한 지지 의사를 우회적으로 표했다. 앞서 주 원내대표는 대국민 사과에 대해 찬성한다면서도 "(반대 의견도) 내부적으로 조율돼야 한다"고 언급한 바 있다.

차기 대선 출마를 선언한 원희룡 제주지사는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "김 위원장이 우리 당 출신 대통령들의 잘못과 우리 당의 잘못에 대해 사과한 것에 적극 공감한다"며 "어느 권력도 국민의 위임하지 않은 일을 저질렀다면 책임을 져야하며 국민께 사죄하는 것이 마땅하다"고 강조했다.

김기현 국민의힘 의원 또한 페이스북에서 "굴욕이 아닌 나라의 미래를 위한 용기 있는 진심"이라며 "수권정당으로의 자격을 인정받기 위한, 작지만 의미 있는 걸음을 내디뎠다고 생각한다"고 호평했다.

반면 일각에서는 '지지층만 분열시킬 우려가 있다'는 취지로 비판이 불거졌다. 이재오 국민의힘 상임고문은 이날 '연합뉴스'와 통화에서 "사과문의 팩트가 틀렸다. 없는 죄를 전 대통령에게 뒤집어씌웠다"며 "(사과로) 중도층을 끌어안겠다는데 오히려 고정 지지층만 분열시킬 것"이라고 분통을 터뜨렸다.

같은 당 박대출 의원 또한 해당 매체와 통화에서 "안 하느니만 못한 사과가 됐다"며 "대통령 수감은 당의 배신이나 가짜뉴스, 왜곡, 선동 등 복잡하고 다양한 면이 있다"고 지적했다.

이명박 전부에서 청와대 민정수석비서관을 지내고, 이 전 대통령 변호인으로 활동하기도 한 정동기 변호사는 이날 김 위원장의 사과에 반발, 국민의힘에 탈당신고서를 제출한 것으로 전해졌다.

정 변호사는 이날 '뉴스1'과 통화에서 탈당계를 제출한 이유에 대해 "김 위원장이 무슨 자격으로 사과를 하나"라며 "(이 전 대통령 수감에 대한) 팩트를 아는 것도 아니고, 그 사안의 진상에 대해 한번도 연구하거나 고심한 적 없는 인물"이라고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr