日언론 "北, 러시아서 코로나19 백신 구입"

[아시아경제 부애리 기자] 북한이 러시아로부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 구매했다는 보도가 나왔다.

일본 아사히신문은 15일 북한 상황에 밝은 관계자를 인용해 이 같은 내용을 보도했다. 다만 러시아 측은 보도 내용을 반박했다.

아사히는 북한이 러시아가 지난 8월 세계 최초로 승인한 코로나19 백신 '스푸트니크 V'를 러시아 측으로부터 사들인 것으로보인다고 보도했다.

북한이 백신을 얼마나 구입했는지는 명확하지 않지만 조선노동당 간부나 당국자가 접종을 시작했다는 정보도 있다고 전해졌다.

김정은 북한 국무위원장이 백신을 접종하는지와 관련해서는 "안전성이 확인되지 않은 단계에서 접종하지 않을 것으로 본다"고 아사히는 전했다.

북한은 또 중국으로부터 열화상 카메라를 산 것으로 보이며 신의주나 혜산 등 북중 접경의 세관 등에 설치를 시작한 것으로 알려졌다.

북한은 코로나19 검사 및 의료 체제가 충분하지 않기 때문에 항만을 포함한 국경을 엄중하게 봉쇄해 코로나19 유입을 막으려고 하고 있으며 최근 세계적으로 코로나19가 재확산하자 밀수 시도 등에 대해 총을 쏘는 등 대응을 강화했다고 아사히는 덧붙였다.

러시아 측은 이날 아사히 신문 보도를 반박했다.

러시아 보건부 산하 '가말레야 국립 전염병·미생물학 센터'의 스푸트니크 V 백신 개발을 지원한 국부펀드 '러시아직접투자펀드'(RDIF)는 스푸트니크 V 백신 판매와 관련 북한 인사를 접촉한 바 없다고 밝혔다. RDIF는 스푸트니크 V 백신의 홍보와 해외 생산,공급 등을 책임지고 있다.

RDIF 관계자는 타스 통신에 "북한 인사가 펀드에 스푸트니크 V 백신 구매와 관련해 연락해온 적이 없으며 어떤 계약도 체결하지 않았다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr