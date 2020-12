尹 총장 측 "이미 정해놓고 있었던 게 아닌가"… 징계위, 곧 결정할 듯

[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 검찰총장 측이 15일 징계위원회 2차 심의를 마치고 "노력과 상관없이 법무부에서는 이미 (결과를) 정해놓고 있었던 게 아닌가 생각이 든다"고 밝혔다.

윤 총장 법률대리인인 이완규 변호사는 심의 후 기자들과 만나 "아마 위원회가 토의해서 징계를 결정할 것 같다"며 이같이 밝혔다.

법적 대응을 예고하기도 했다. 이 변호사는 "징계 절차 자체가 위법하고 부당해서 승복하기 어렵다는 것이 기본 (입장)이어서 이에 맞춰 대응할까 싶다"고 전했다.

앞서 윤 총장 측은 증인심문이 끝난 뒤 최종 의견진술 준비를 위한 추가 심의 기일 지정을 요구했다. 하지만 징계위는 하루 이상의 시간을 더 달라는 윤 총장 측의 요구를 받아들이지 않았고 이날 오후 7시50분 회의 종결을 선언했다. 이에 윤 총장 측은 "징계위는 우리에게 최종 의견진술 기회를 줬다는 것이고 우리가 포기를 했으니 회의를 종결한다는 것"이라고 지적했다.

이 변호사는 "추가 기록이 쏟아져 나오는데 지금 틈틈이 보면 되겠냐는 것이 법률 절차를 담당하는 자들의 진술인지 개탄스럽다"며 "이건 절차가 진행됐다고 할 수 없다"고 주장했다. 이어 ""우리가 못 본 기록이 대단히 많다"며 방어권 보장이 제대로 되지 않았다는 점에 불만을 터뜨렸다.

