'원주 흉가체험' 유튜버가 발견한 시신, 알고 보니 60대 노숙자

[아시아경제 김봉주 기자] 강원도 원주의 한 폐가에서 유튜버들이 발견한 변사체가 60대 노숙자인 것으로 확인됐다.

15일 원주경찰서에 따르면 이날 오전 2시55분께 20대 유튜버 A씨 등 2명이 '흉가 체험' 콘텐츠를 위해 원주시 행구동 한 폐가를 찾아 영상을 찍다가 시신을 발견했다.

A씨는 "동영상 콘텐츠를 찍고 있는데 누워 있는 반백골 상태의 시신을 발견해 깜짝 놀라 신고했다"고 경찰에 진술했다.

시신은 부패가 진행돼 변색된 상태였다. 경찰은 과학수사팀을 보내 현장을 통제했다.

현장으로 출동한 경찰이 지문을 체취해 신원을 확인한 결과, 해당 시신은 65세 남성 노숙자인 것으로 파악됐다.

경찰은 시신의 부패 상태와 올가을까지 B씨가 폐가 주변을 맴도는 것을 봤다는 인근 주민들 진술로 미뤄 해당 남성이 올가을께 폐가에서 잠을 자다 자연사한 것으로 추정하고 있다. 해당 주택은 10년 가량 방치된 곳이다.

경찰은 타살 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있지만, 정확한 사인을 조사하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 방침이다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr