'음란죄 상담' 이유로 20년 가까이 미성년자 성착취한 목사

경찰, 15일 압수수색 나서

피해자들 교회 불러 상습적으로 성착취

[아시아경제 임주형 기자] 경기도 한 교회에서 미성년자인 피해자들을 20년 가까이 지속해서 성폭행하고 신체 부위를 촬영한 혐의를 받는 목사에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다.

15일 'JTBC 뉴스'에 따르면 경찰은 이날 경기 교외지역 전원주택 마을에 있는 한 선교 학교에 대해 압수수색에 착수했다.

방송에 따르면, 경찰은 지난 4일 해단 선교 학교를 운영하는 A 목사가 20년 가까이 성착취를 해왔다는 고소장을 접수했다.

고소인은 초등학생 시절부터 해당 교회에 갇혀 지냈다고 주장한 여성 3명이다.

이들 고소인은 A 목사가 부모들에게 '아이들을 영적으로 보살피겠다'는 취지로 말한 뒤 성폭력을 저질렀다고 주장했다. 또 목사가 특정 신체 부위를 촬영하는 등 성착취를 했다고 말했다.

이날 JTBC가 입수한 고소장에 따르면, A 목사는 지난 2002년부터 미성년자였던 고소인들을 교회에 위치한 자신의 방으로 불러 이른바 '음란죄 상담'을 이유로 성착취를 한 것으로 전해졌다.

A 목사는 고소인들에게 '다른 아이와 성관계를 했다'는 취지로 거짓 인정을 하게 만든 뒤, 그때부터 음란죄를 치료한다는 이유로 성착취를 했다.

A 목사의 이같은 성착취는 1년에 많게는 60번, 또 해가 지날수록 횟수가 잦아진 것으로 전해졌다.

또 이들은 교회 안에 갇혀 있는 기간 동안 학교도 제대로 다니지 못했고, 대신 교회에서 집안일을 해야 했던 것으로 알려졌다.

고소인들은 성인이 된 뒤 교회를 탈출했으나, A 목사가 두려워 신고하지 못했다.

다만 A 목사 측은 이같은 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 전해졌다. A 목사는 자택 등에서 교회를 대안 학교처럼 운영하며 어려운 아동을 도와줬다는 취지다.

한편 경찰은 A 목사의 자택, 차량 등에서 동영상 촬영 증거물 등을 집중적으로 수색, 자세한 사건 경위에 대해 조사할 방침이다.

