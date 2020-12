[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 검찰총장에 대한 법무부 검사 징계위원회가 정회를 마치고 마지막 토론 및 의결 절차에 들어갔다. 징계 여부와 징계 수위가 곧 결정될 것으로 예상된다.

15일 징계위는 저녁 9시 9분께 회의를 재개하고 위원들 간 의결 절차에 돌입했다.

앞서 윤 총장 측은 징계위에 최종 의견 진술 준비를 위해 속행 기일을 요구했지만 받아들여지지 않은 것으로 알려졌다. 윤 총장 측은 이에 대한 항의 차원에서 의견 진술 기회를 포기하고 회의장을 나왔다.

징계 의결은 출석위원 과반수 찬성으로 이뤄진다. 현재 심의에는 정한중 위원장과 안진 전남대 로스쿨 교수, 이용구 법무부 차관과 신성식 대검 반부패강력부장 등 4명이 맡고 있다.

