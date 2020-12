한컴로보틱스, 서울대와 AI 로봇 빅데이터 구축한다

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터그룹 계열사 한컴로보틱스가 서울대와 함께 인공지능(AI) 로봇 빅데이터 구축에 나선다.

한컴로보틱스는 15일 '인공지능 학습용 데이터 구축사업'에 서울대 AI 연구원을 비롯한 6개 기관과 컨소시엄 형태로 참여한다고 밝혔다.

한컴로보틱스는 과학기술정보통신부와 정보화진흥원에서 주관하는 '안내로봇용 AI 학습 데이터 구축'과제를 추진하고 있다. 이번 과제는 AI 데이터를 수집·가공하고 딥러닝 기계학습을 통해 안내 로봇에 적용할 수 있는 AI 서비스 모델 개발을 목표로 하고 있다.

한컴로보틱스는 이번 사업을 통해서 안내 로봇의 대화와 표정, 반응에 대한 교감 데이터를 확보함으로써 데이터 구축에 필요한 시간과 비용을 대폭 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

전동욱 한컴로보틱스 대표는 "서울대 AI연구원과는 이번 과제뿐만 아니라 신규 로봇 개발, 로봇 고도화 등을 위한 지속적인 협력을 추진함으로써 기술 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

