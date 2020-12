"정말 개판이 따로 없다…" 확진자 퇴소한 치료센터 모습 물의

[아시아경제 김봉주 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 머무르고 간 생활치료센터의 모습이 공개되면서 눈살을 찌푸리게 하고 있다.

15일 인터넷커뮤니티 보배드림에는 '확진자가 퇴소한 치료센터 모습'이라는 제목의 글과 함께 사진 두 장이 올라왔다.

사진에는 플라스틱 물병 등 쓰레기와 물건들이 어질러져 있는 생활치료센터 내부 모습이 담겼다. 해당 사진은 물품폐기반이 들어간 시점에 찍혔다.

글쓴이는 "확진자 중 일부이겠으나, 치료센터 머물고 간 곳이 이러하다"고 적었다.

글쓴이는 "확진돼서 국민 세금으로 시설 빌리고, 냉·난방 해주고, 삼시 세끼 밥 줬다"면서 "퇴소하면 그곳 싹 치우고 소독하는 것 당연하지만, 나갈 때 대충 치워는 놓고 가야 하지 않겠냐"며 비난했다.

"설마 (모든 확진자가) 다 저러겠어요"라는 댓글에 글쓴이는 "빈도가 아주 높다는게 안타깝다"고 말했다.

해당 사진을 본 누리꾼들은 "정말 개판이 따로 없다" "상식이 없다" "평소 생활습관이다. 저런 불결한 생활을 했으니 쉽게 코로나에 걸리지" "미개하다" 등의 반응을 보이며, 방을 치우지 않고 퇴소한 이들을 비난했다.

