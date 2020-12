국도로공사 대관령지사 산하 평창주유소(강릉방향, 인천방향)가 지난 11월 27일 토양오염을 예방하기 위한 토양오염도 조사를 시행해 ‘적합’ 판정을 받았다고 15일 밝혔다.

이 주유소는 전문업체에 의뢰해 유류저장탱크 주변과 주유기 배관, 주유기 주변의 토양 등 시료를 채취 검사한 결과 모든 시료의 오염도가 적정 범위라는 판정을 받았다고 전했다.

이진석 (주)모음 평창주유소장은 “격년으로 1회 이상 토양오염도 검사를 시행하고 있으며, 토양 오염뿐 아니라 앞으로 발생 할 수 있는 모든 환경오염 예방을 위해 최선을 다함으로써 한국도로공사의 환경정책 구현에 앞장서겠다.”고 말했다.

