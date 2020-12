‘스콜라스틱’ 한국지사, 네이버 쇼핑 라이브 기획전 진행

- 17일 오전 10시, ‘우리집 영어도서관 900권’ 크리스마스 프로모션 특별세트 판매

- 당일 방송 구매시, 팝펜, 플레너 등 사은품 증정



아동도서 출판사 '스콜라스틱'의 한국 지사는 [우리집 영어도서관 900권] 특별 세트 제품을 네이버 쇼핑 라이브를 통해 크리스마스를 앞두고 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 최근 사회적 거리두기 2.5 단계 격상으로 인한 아이들의 학습공백을 고려해서 마련한 행사이다.

올해 설립 100주년을 맞은 스콜라스틱은 미국 공교육은 물론 도서시장의 80%를 공급하고 있으며, 특히 국내에서는 “해리포터”와 “매직 스쿨버스”의 출판사로 잘 알려져 있다.

스콜라스틱 도서는 미국 교육과정에서 사용되는 레벨 시스템인 GRL (Guided Reading Level)을 독서 가이드 지표로 체계화되어 있어, 아이와 부모가 쉽게 홈스쿨 환경에서도 다독의 효과를 볼 수 있다.

17일 오전 10시 네이버 쇼핑라이브를 통해 스콜라스틱 기초리더스 세트를 포함한 총 900권의 도서를 100주년 마지막 행사로 매우 특별한 프로모션을 준비하고 있다.

특별세트에 포함되는 <스콜라스틱 기초리더스 7종 세트>와 <에브리데이 북박스 450권 세트>는 유아부터 초등학교 고학년까지 단계별로 읽으며 스스로 영어책 읽기가 가능한 가이디드 리딩 레벨 (GRL)을 도입한 도서이며, 미국 현지 아이들이 학교에서 읽기 학습에 사용하고 있다.

더욱 더 풍성한 이벤트를 위해 방송 당일 구입시, 스콜라스틱 팝펜, 플래너 등 사은품이 다양하게 제공되며, 네이버 검색창에 ‘스마트북몰’ 검색 후 스토어를 찜하면 추가 혜택도 제공한다.

스콜라스틱 한국 지사 관계자는 "설립 100주년의 마지막 행사를 네이버 쇼핑 라이브에서 특별한 프로모션을 하게 되어 기쁘고, 앞으로도 국내에 보다 많은 아이들에게 스콜라스틱의 우수한 도서를 알리고 접점을 넓혀나가는데 노력하겠다."고 말했다.

