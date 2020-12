얌랩, 멜로팝 굿즈 ‘시리얼 코스터’ 론칭…크리스마스 겨냥한 윈터 에디션

비주얼 푸드 연구소 얌랩이 홈카페 트렌드에 맞춘 멜로팝 굿즈를 론칭했다.

얌랩이 최근 출시한 멜로팝 굿즈 ‘시리얼 코스터’는 멜로팝 레인보우 버전과 크리스마스를 겨냥한 윈터 에디션으로 기획됐다. 이는 대표 제품 박스 전면, 내부 지퍼백, 마시멜로우 등 다양한 부분의 비주얼을 변신시킨 것으로 눈길을 사로잡는다.

먼저 대표 제품의 박스 전면에는 마시멜로우와 우유, 시리얼볼 등 제품과 관련 있는 사물을 캐릭터화해 아기자기함과 귀여움을 더했다. 또 내부 지퍼백에는 마시멜로우가 우유 속으로 다이빙하는 디자인으로 맛있게 먹는 방법을 그려냈으며, 마시멜로우 또한 파스텔색을 입혀 홈카페 트렌드에 맞는 플레이팅 굿즈로서 주목받고 있다.

아기자기한 굿즈를 선보인 ‘멜로팝 건조 마시멜로우 시리얼’은 레인보우, 초코, 화이트 등 3가지 종류가 있는 건조 마시멜로우 시리얼이다. 시리얼 속 마시멜로우만 담은 상품으로 시리얼 위에 토핑하거나 또는 코코아 위에 올리는 토핑으로 즐기면 좋다.

얌랩 관계자는 “최근에는 악세서리 뿐만 아니라 식품 유통 업계에서도 굿즈를 많이 사용하는 추세다. 특히 코로나19 확산에 재택근무나 실내 근무자가 늘면서 ‘홈카페’가 트렌드로 자리잡자 여기에 맞춘 제품을 출시하고 있다”고 밝혔다.

이어 “멜로팝은 20~30대 여성을 겨냥해 일러스트레이터 젠틀멜로우의 디자인을 사용해 홈카페 인플루언서 사이에서 인기를 끌고 있다”면서 “이를 겨냥한 멜로팝 굿즈 또한 큰 관심을 얻고 있다”고 덧붙였다.

한편, 얌랩은 멜로팝 론칭 기념으로 얌랩 카카오톡 친구 추가 시 배송비 무료 혜택 이벤트를 진행하고 있으며, 신제품 멜로팝 건조 마시멜로우 레인보우 구매 시 얌랩이 직접 디자인한 시리얼 코스터 1종을 무료 증정한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr