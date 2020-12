【시선집중】 여의도 유명전문가 "이젠 이 종목 뜬다" 상승 예측 종목 'TOP3'

▶1주일 수익률 300% 나온다 꼭 잡아야할 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

신종코로나바이러스 유행으로 인해 전통적인 산업보다는 언택트, 미디어, 게임, 2차전지 등 미래성장산업에 대한 관심이 뜨거워지고 있다. 이에 최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다.

▶데이드투자그룹 독점 포착 내일 '급상승 유력' 종목은? ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[3위] 간편식 관련주

셧다운 우려 및 사회적거리두기 강화 등으로 인해 간편식 관련주가 다시 급부상하고 있다. 확진자 증가에 따라 자가격리자 역시 큰폭으로 늘고 있으며, 이에 따른 간편식 공급도 늘어날 것으로 보인다. 뿐만 아니라 외출 부담 등으로 인해 간편식을 택하는 인구도 늘고 있다. 추운 겨울 동안 이러한 기조는 이어질 것이다. 잡지 않으면 눈 뜨고 놓친다.

▶▶당신은 잘 모르는 급상승 '간편식 관련주' ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[2위] 비대면서비스 관련주

코로나19 확진자 증가에 따라 다시 비대면서비스 관련주가 크게 오를 것으로 보인다. 특히 지속된 확진자 증가로 사실상 셧다운을 의미하는 3단계 거리두기 조치 가능성이 대두되고 있어 비대면 거래 활성화에 대한 기대감이 반영될 것으로 보인다. 지금이라도 줍는자가 승리한다!

▶▶급등포착 완료! 이 종목 뜬다! '비대면 관련주' 정보 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[1위] ???????

데이드투자그룹에서는 내일과 내일 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶내일 급상승 시작 테마 1위 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

관심종목: 비트컴퓨터 비트컴퓨터 032850 | 코스닥 증권정보 현재가 13,400 전일대비 400 등락률 +3.08% 거래량 19,602,097 전일가 13,000 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 화이자! 화이자! 긴급사용 승인! 다음 급등 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 찾았다!비트컴퓨터, 주가 1만 3400원 (3.08%)… 게시판 '북적'[특징주] 비트컴퓨터 강세…코로나 확진자 급증에 비대면 화상진료 부각 close , 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 2,545 전일대비 40 등락률 +1.60% 거래량 11,043,987 전일가 2,505 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, 이시간 주가 +2.4%.... 최근 5일 개인 111만 363주 순매도한화생명, 1년간 신사업 접는다…금감원 중징계 불복 소송 않기로《시선집중》 전문가 PICK! 숨겨온 종목들 공개한다! close , 라이브파이낸셜 라이브파이낸셜 036170 | 코스닥 증권정보 현재가 1,985 전일대비 415 등락률 +26.43% 거래량 41,757,591 전일가 1,570 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 라이브파이낸셜, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 5.41% ↑라이브파이낸셜, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 5.19% ↑라이브파이낸셜, 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승세에 14.13% ↑ close , 에이비프로바이오 에이비프로바이오 195990 | 코스닥 증권정보 현재가 2,045 전일대비 65 등락률 -3.08% 거래량 13,179,487 전일가 2,110 2020.12.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 12월 셋째주 증시전문가들이 꼽은 급상승 유망주 'TOP3' 에이비프로바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 0.48%또 적중! 위탁생산에 강하게 터졌다! ‘이것’ 관련 株 단숨에 급등! close , 한일진공 한일진공 123840 | 코스닥 증권정보 현재가 1,250 전일대비 70 등락률 +5.93% 거래량 5,392,082 전일가 1,180 2020.12.15 14:14 장중(20분지연) 관련기사 한일진공, 검색 상위 랭킹... 주가 0.6%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.