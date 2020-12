프리미엄 안전금고 볼트1932, 연말연시 맞아 더블업 이벤트 개최

12월 15일~1월 15일 1달간….’금고는 사랑을 싣고’ 모토로

프리미엄 안전금고 서비스 플랫폼 ‘볼트1932(대표 하균표)’는 연말연시를 맞아 ‘금고는 사랑을 싣고’라는 모토로 특별 고객 사은행사인 ‘더블업 이벤트’를 개최한다.

볼트1932는 15일부터 내년 1월 15일까지 계약고객에게 2배의 ‘더블업 플러스’ 혜택을 제공한다. 고객은 1개월 치 안전금고 사용료로 2개월을 사용할 수 있다.

또한 볼트1932는 연인이나 소중한 사람을 위해 개인 금고를 선물할 수 있는 ‘원 플러스 원 이벤트’도 함께 진행한다. 원 플러스 원 이벤트는 1개 이용금액으로 2개의 금고를 이용할 수 있는 방식이다.

이 밖에 별도 가정용 금고를 사은품으로 제공하는 ‘프리미엄 기프트 이벤트’도 진행한다. 행사기간 중 H44급 이상의 개인금고를 연간 계약하는 고객을 대상으로 더블업 플러스 혜택 대신 신성금고가 제작한 가정용 안전금고 58L 모델을 사은품으로 선택할 수도 있도록 제공한다.

이와 관련, 하균표 볼트1932 대표는 “소중한 사람들과 따뜻한 정을 나누는 연말연시 기간을 활용해 일반인들이 프리미엄 안전금고 서비스를 쉽게 체험할 수 있도록 하기 위한 취지에서 행사를 기획했다”면서 “앞으로도 볼트1932 매장을 활용한 다양한 전시·이벤트 행사를 개최하며 고객과의 접점을 넓혀나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 볼트1932는 신성금고가 국내에서는 최초로 올해 새롭게 개설한 프리미엄 안전금고 서비스 플랫폼이다. 지난 9월 1호점인 압구정점을 개점한 볼트1932는 내년 상반기 중 서울 퇴계로 점, 제주 점 등 전국 지점 개설을 계획하고 있다.

