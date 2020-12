'물어보살' 의뢰인 "모야모야병 16세 딸, 뇌경색·실신·구토…대학 가고 싶어해"

[아시아경제 김봉주 기자] '무엇이든 물어보살'에 모야모야병을 앓고 있는 의뢰인이 등장했다.

14일 방송된 KBS 예능 '무엇이든 물어보살'에는 16살 딸 송태린 양과 엄마 송수은 씨가 의뢰인으로 출연했다.

엄마는 "둘이 살고 있다. 거제에서 속눈썹 네일샵을 한다. 경기가 안 좋아 수입이 많지 않다"고 설명했다.

서장훈은 딸에게 "피비 케이츠 닮았다"라고 칭찬했다. 딸은 "키는 175cm다"라고 말했다.

엄마는 "키도 크고 건강해보인다. 어릴 때부터 똑똑하기도 했는데 문제는 모야모야 환자다"라면서 "병을 모르고 지내다 중 1때 발견했다. 그래서 수술을 했는데 학교에 다니기 힘들더라. 중간에 전화가 와서 응급실 데려가는 날이 많았다. 그냥 학교를 그만두고 검정고시를 쳤다. 독학으로 중, 고등학교를 졸업했다"고 말했다.

그러면서 "그래도 아이가 어리니까 20살 되면 대학에 보내려고 했는데 얘는 학교를 가고 싶다고 하더라"고 말했다.

모야모야병은 희소 난치성 뇌혈관 질환으로 경련, 두통, 의도하지 않은 근육의 움직임, 몸의 한쪽 부분마비 또는 팔의 마비, 뇌졸중, 지적장애, 시야장애 등의 증상을 보인다. 특별한 이유 없이 두개 내 내경동맥의 끝부분 즉, 전대뇌동맥과 중대뇌동맥 시작 부분에 협착이나 폐색이 보이고, 그 부근에 모야모야 혈관이라는 작은 이상 혈관이 관찰된다.

모야모야병으로 뇌혈관이 점차 좁아져 뇌경색이나 뇌출혈을 일으킬 수 있다.

서장훈이 "가도 되긴 하는 거냐?"라고 묻자 딸은 "그렇다. 가고는 싶다. 정규 수업을 12년 들어야 하는데 6년 밖에 못 들었다. 외대를 가고 싶다. 꿈이 많다. 통역사, 카페 운영, 티 마스터다"라고 말했다.

티 마스터가 외대와 무슨 상관이냐는 질문에 딸은 "티가 영국 문화권이다. 중국도 있는데 언어를 배워 유학을 갈 수도 있다"고 했다.

엄마는 "거제도에 가게 된 것도 사실은 요양을 하려고 간 건데 집이 안 팔려 묶인 상황이다. 친구도 없고 산에 있어서 혼자 시내로도 못 간다. 외출도 못해서 굉장히 우울해하더라. 나가서 활동을 해야 하는데 불안하다. 건강해질 거라고 기대는 했는데 수술 후에 뇌경색이 왔었다. 말도 못하고 아무것도 못 했다. 그 뒤로 회복이 됐는데 자꾸 넘어지는 거다"라고 설명했다.

딸은 "빈혈 증세가 있으면 눈이 안 보이지 않냐. 동시에 팔다리도 힘이 풀린다. 넘어지는 순간 콰당하고 넘어지는 거다"라고 말했다. 엄마는 "밤새도록 토할 때도 있다"고 전했다.

딸은 "병원에서는 다 조심하라고 한다. 먹는 것도 차가운 것, 뜨거운 것 안 되고 미지근한 걸 먹어야 한다. 매운 것, 단것, 밀가루 다 안 된다"라고 호소했다.

서장훈은 "우리가 바리스타든 통역사든 모델이든 안 돼도 상관없다"며 "더 중요한 건 건강해야 한다. 매일 학교를 나가는 건 피곤할 거고 건강이 안 좋아질 거다. 굳이 대학에 갈 필요가 있나 한다. 엄마와 건강을 잘 유지하고 엄마 일을 도우면 될 거 같다"고 당부했다.

이수근은 "미성년자이고 이 시기에 건강을 챙기면서 영어 등 자기계발을 갖는 시간이 있으면 좋을 거 같다"면서 "집에서 공부할 게 많다. 건강 수첩을 갖고 다녀라. 언제 뭘 먹을 때 컨디션이 어떻고 하는 걸 체크해 놓으면 큰 도움이 된다"고 덧붙였다.

