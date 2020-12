뉴욕 美 전역에 코로나 백신 도착‥오늘 접종 시작

뉴욕시 등에 속속 백신 도착

뉴욕 시장 "터널의 끝을 보게 될 것"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 뉴욕시에 첫 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 도착했다. 이날 중 첫 백신 접종이 시작될 전망이다. 미국 전역의 각 지역에서도 속속 백신이 도착 중이다.

14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 병원 관계자를 인용, 화이자와 바이오엔테크가 개발한 백신이 뉴욕시에 도착했다고 보도했다. 약 17만 명분의 백신이 뉴욕시에 도착했다. 다음 주에는 이번 주 중 승인이 예상되는 모더나의 백신 34만6000도즈가 뉴욕시에 도착할 예정이다.

빌 더블라지오 뉴욕시장도 이날 CNN과의 인터뷰에서 "첫 백신이 뉴욕시에 도착했다"고 밝혔다. 더블라지오 시장은 "오늘 병원을 방문해 의료진을 상대로 한 백신 접종을 지켜보겠다"고 말했다.

더블라지오 시장은 "백신이 도시에 희망을 제시할 것이다. 뉴욕시민들은 터널의 끝을 보게 될 것이다"라고 말했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr