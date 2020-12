[종합] "사과문조차 허점 투성이" 野, '와인 파티' 윤미향 맹공

"생일파티 열어드린 길 할머니 나이 모르는 게 말 되나" 지적

윤미향, 12일 길원옥 할머니 생신 기념 '와인 파티' 사진 게재

[아시아경제 임주형 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 심각한 상황에서 윤미향 더불어민주당 의원이 이른바 '와인 파티'를 가진 것을 두고 야당이 맹공을 가하고 있다. 특히 논란이 불거진 뒤 윤 의원이 쓴 해명 글에서 길원옥 할머니의 연세가 부정확하게 적혔다는 지적이 나오면서 비판이 더 거세지고 있다.

황규환 국민의힘 상근부대변인은 14일 논평에서 "코로나19 대유행이라는 엄중한 상황에서 자신이 그토록 이용했던 길원옥 할머니의 생신을 핑계로 '노마스크 와인파티'를 벌인 윤 의원의 사과문조차 허점과 의문 투성이"라고 일갈했다.

이어 "윤 의원은 사과문에서 '12월7일 월요일은 길원옥 할머니의 94번째 생신'이라고 했지만, 정작 정의기억연대(정의연) 활동기록에 따르면 길 할머니는 1928년생으로 올해 93세(만 92세)이며 심지어 지난해에는 '91번째 생신을 축하합니다' 현수막이 걸린 생일파티에 윤 의원이 직접 참석했다"고 지적했다.

그러면서 "코로나19 시국에 당사자가 없는 생일파티까지 해가며 그토록 사무치게 그리워하는 할머니의 나이조차 모른다는 게 말이 되는가"라고 꼬집었다.

같은 당 배현진 원내대변인도 전날(13일) 논평에서 "윤 의원은 치매 증상이 있는 위안부 피해자의 성금을 가로챈 준사기 혐의로 재판에 넘겨졌는데, 그 피해 당사자가 길 할머니"라며 "(윤 의원이) 재판받는 억울함에 할머니를 조롱한 것으로 비친다"라고 비판했다.

윤 의원은 앞서 정의연 이사장을 지낸 지난 2017년 당시 치매 상태인 길 할머니를 이용, 길 할머니에 수여된 여성인권상 상금 1억원 중 5000만원을 정의연에 기부하도록 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

검찰은 길 할머니가 상금 일부를 재기부한 당시 치매로 인해 의사를 결정할 능력이 부족한 심신미약 상태였다고 보았다. 그러나 정의연 측은 여성인권상 수상 뒤 길 할머니가 스스로 기부를 결심한 정황이 담긴 영상을 공개하며 반박했다.

이를 두고 배 원내대변인은 "일말의 인간다운 마음이 남았다면 할머니 성금부터 최대한 빨리 돌려드리는 게 도리일 것"이라고 꼬집었다.

허은아 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "코로나19로 온 나라가 멈춰버린 이때 국회의원이란 신분으로 위안부 할머니 생신을 들먹이며 우아하게 와인을 마시는 윤미향의 모습에 경악을 금치 못한다"며 "국민의 혈세와 위안부 할머니들의 피를 빨아먹는 흡혈좌파의 기괴함에 공포심마저 든다"고 비판을 쏟아냈다.

윤 의원의 '와인파티' 논란은 지난 12일 윤 의원이 자신의 인스타그램에 지인 5명과 식사하는 사진을 게재하면서 불거졌다. 해당 사진 속 참석자들은 모두 마스크를 착용하지 않은 채, 와인잔 등을 손에 들고 건배하고 있는 모습이다.

윤 의원은 사진과 함께 "길 할머니 생신을 할머니 빈자리 가슴에 새기며 우리끼리 만나 축하하고 건강 기원. 꿈 이야기들 나누며 식사"라는 설명을 게재하기도 했다.

그러나 이에 대해 일각에서는 코로나19 확산이 심각해지는 와중에 지인들과 와인 모임을 가지는 것은 부적절하다는 비판이 제기됐다. 논란이 커지자 윤 의원은 해당 사진을 삭제했다.

윤 의원은 다음날(13일) 자신의 페이스북에 "코로나19라는 엄중한 위기 상황 속에 사려 깊지 못했던 부분에 대해 진심으로 사과드린다"며 "지난 7일 월요일은 길원옥 할머니의 94번째 생신이셨다. 그런데 현재 연락이 닿지 못해 만나 뵐 길이 없어서 축하인사도 전하지 못했다"고 해명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr