유튜브 또 '먹통'…1시간 만에 정상화(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 구글과 유튜브가 먹통 되는 상황이 14일 발생했다.

구글과,유튜브,구글플레이,지메일 등의 서비스가 이날 오후 8시30분께 전후로 일제히 서비스 장애를 일으켰다. 현재 서비스는 정상화된 상태다.

인터넷 서비스 장애를 집계하는 사이트 다운디텍터에 따르면 이날 오후 8시30분 전후로 한국을 비롯해서 전세계에서 유튜브와 구글 관련 오류 보고가 증가했다.

구글이 제공하는 상태 대시보드에도 지메일과 구글 드라이브 등 서비스가 8시55분부터 다운된 것으로 보고됐다.

구글 코리아 관계자는 "약 39분 간 오류가 지속됐고, 현재 구글과 유튜브 서비스가 완벽하게 복구된 상태"라고 밝혔다.

유튜브도 이날 오후 10시17분께 공식 계정을 통해 "현재 서비스가 정상화 됐다"고 밝혔다.

유튜브는 국내 동영상 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 만큼, 서비스 장애로 많은 이용자들이 불편을 겪어야 했다. 아이지에이웍스의 '모바일인덱스'에 따르면 유튜브의 9월 국내 사용자수(MAU)는 4319만명에 달한다. 대한민국 인구의 83%에 달하는 수치다.

이날 이용자들은 소셜네트워크서비스(SNS)등을 통해 불편함을 호소했다. 포털사이트 실시간 검색어에 '유튜브 오류' '유튜브 에러' 등이 오르기도 했다.

유튜브는 지난달 12일에도 전세계적으로 약 2시간 동안 오류가 발생해 이용자들이 큰 불편을 겪었다.

