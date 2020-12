'대북전단금지법' 국회 통과…필리버스터 정국도 사실상 마무리

[아시아경제 강나훔 기자] 대북전단 살포 행위를 금지하는 '대북전단금지법(남북관계발전법 개정안)'이 14일 필리버스터(무제한 토론) 강제 종결과 함께 국회를 통과했다.

국회는 이날 저녁 본회의에서 이같은 내용의 남북관계발전법 개정안을 재석 187명 전원 찬성으로 통과시켰다.

이에 앞서 열린 남북관계발전법 개정안 '필리버스터 종결' 안건도 재석 188명 중 찬성 187명, 기권 1명으로 처리됐다. 민주당(174석) 외 열린민주당과 여권 성향의 무소속 의원들이 찬성표를 던진 것으로 보인다. 정의당(6석)도 이날 투표에 참여했다.

개정안은 군사분계선 일대 확성기 방송행위를 금지하고 전단 등 살포행위 등에 대한 처벌을 주 내용으로 한다.

국민의힘은 이 법안을 '김여정 하명법'으로 규정, 필리버스터로 맞서왔다. 그러나 전날과 마찬가지로 범여권의 의석수에 밀려 무기력하게 종료할 수 밖에 없었다.

이날 대북전단금지법이 가결되면서 '필리버스터 정국'도 사실상 마무리됐다. 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안, 국가정보원법 개정안, 남북관계발전법 개정안 등 3개 법안에 대해 진행된 필리버스터는 모두 합쳐 89시간5분 동안 진행됐다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr