文대통령 "韓, OECD 정신으로 봉쇄 없이 방역…경제회복 가장 빨라"

'OECD 설립 협약 서명 60주년' 영상 축하메시지

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 14일 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 과정에서 공존이라는 경제협력개발기구(OECD)의 정신을 기반으로 국경과 지역의 봉쇄 없이 방역과 경제활동을 이어갔다"며 "그 결과 수출이 늘고 경제 충격을 최소화했으며, OECD 회원국 중에서도 가장 빠르게 경제를 회복하는 국가가 되고 있다"고 말했다.

문 대통령은 이날 'OECD 설립협약 서명 60주년'을 기념해 개최된 행사에서 영상 메시지를 통해 이같이 말했다. OECD는 1960년 12월14일 미국, 캐나다, 프랑스, 독일 등 총 20개국이 설립 협약에 서명하면서 만들어졌다.

문 대통령은 "코로나 위기 속에서 인류 공동의 해법을 찾고 있는 지금, OECD 설립 취지를 되새기는 것이 매우 뜻깊다"며 '연대·공존'을 강조했다. 그러면서 "한국 역시, OECD가 추구해온 민주주의와 인권, 시장경제와 개방경제라는 보편의 가치를 실천하며 성공사례를 만들어왔다"며 "앞으로도 OECD가 추진하는 지속가능한 포용적 성장의 길에 함께 할 것"이라고 덧붙였다.

문 대통령은 "코로나로 인해 세계 경제가 침체된 지금, OECD의 다자주의 정신이 그 어느 때보다 절실하다"며 "포용적이고 지속가능한 세계 경제회복을 위한 각국의 협력 의지를 담은 각료성명 채택을 환영하며, OECD가 세계 경제의 더 나은 회복을 위한 이정표가 되어주길 기대한다"고 말했다.

