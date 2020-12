코로나 고민이 고작 뒤집힌 피부?… 국민들 속 뒤집는 '총리실 만화'

여성비하·현실인식 논란

7시간만에 만화 삭제

[아시아경제 김봉주 기자] 국무총리실이 14일 SNS에 공개한 만화 '코로나로 힘드실 땐 총리한테 푸세요(코로나 우울편)'가 여성비하, 현실인식 논란에 휘말린뒤 결국 만화를 삭제했다.

총리실은 국민들의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 우울증을 위로하겠다며 만화를 만들었다.

만화 첫 장면엔 얼굴에 뾰루지가 잔뜩 난 단발머리 여성이 등장해 코로나19 바이러스의 멱살을 잡고 "코로나 너 때문에 밖에도 맘 놓고 못 나가고, 마스크 때문에 피부는 뒤집어지고 어떻게 책임질 거야"라고 말한다.

이 여성은 눈물·콧물을 흘리며 "코로나 때문에 화가 난다 화가나, 어디 풀데 없나!"라고 소리치며 씩씩거린다. 이어진 장면에는 노란 민방위복을 입은 정세균 총리가 인자한 표정으로 나타난다.

정 총리는 "모두 저에게 푸세요"라며 "코로나 때문에 힘드시고 짜증나고 우울한 마음 저에게 시원하게 푸시고, 답답한 마음이 조금이라도 풀리셨으면 좋겠습니다"라고 말했다.

하지만 이 만화는 공개되자마자 거센 역풍을 맞았다. 코로나19 사태 장기화로 국민들의 경제적 어려움이 심화하는 상황에서, 어려움을 고작 여성들의 '피부 트러블'정도로 표현한 점에서 '현실인식을 하지 못하고 있다'는 비판이 나왔다.

네티즌들은 "참 가지가지로 염장지른다" "국민들의 경제적 절규는 어디다 빼놓고 '마스크 때문에 뒤집어진 피부' 이따위 글을 올리냐" "여자를 이시국에 뾰루지가 제일 큰 문제인 인간으로 묘사하다니" "코로나 때문에 여자들이 어떤 문제를 겪는지 전혀 모르고, 여혐(여성혐오) 너무 화난다" "만화 올릴 시간에 백신이나 구해오라" "그 와중에 총리는 곱게 그렸다"는 등의 네티즌 비판이 나왔다.

누리꾼은 또 "빨리 사퇴해달라" "#정세균사퇴해" "철딱서니 없다" 등으로 반응하기도 했다. 논란이 확산하자 총리실은 만화를 올린 지 7시간여만인 이날 오후 5시30분께 만화를 삭제했다.

