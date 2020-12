[아시아경제 강나훔 기자] 국회가 14일 오후 '대북전단 금지법(남북관계발전법 개정안)' 필리버스터(무제한 토론)에 대한 강제종료 여부를 결정하는 표결에 들어갔다.

의결 정족수인 재적의원 5분의 3(180명) 이상 찬성하면 필리버스터는 자동 종료된다.

더불어민주당은 필리버스터가 종료되면 곧바로 남북관계 발전법 개정안을 의결할 방침이다.

전날 국회는 민주당 주도로 국가정보원법 개정안 필리버스터에 대한 종결 투표를 실시, 찬성 180표·반대 3표·기권 3표로 가까스로 가결시켜 필리버스터를 끝냈다. 곧이어 국정원법 개정안도 통과됐다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr