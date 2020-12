[아시아경제 부애리 기자] 글로벌 최대 검색엔진 구글과 동영상 서비스 유튜브가 14일 일제히 먹통 됐다.

이날 오후 9시께부터 구글, 유튜브 등에서 서비스 오류가 발생해 이용자들이 불편을 겪고 있다.

현재 유튜브에 접속하면 '로드 중 오류'라는 메시지가 뜨면서 이용이 원활하지 않은 상황이다.

구글의 메일 서비스인 지메일에도 오류가 발생했다. 현재 지메일에 접속하면 "오류가 발생했다"는 메시지가 뜨고 있다.

유튜브 측은 공식 계정을 통해 "접속 오류를 인지하고 있다"면서 "원인을 조사 중"이라고 밝혔다.

유튜브는 지난달 12일에도 전세계적으로 약 2시간 동안 오류가 발생했다.

