[종합] "정의당 농성 진심인가" 지적한 양이원영…"서투른 글 오해" 사과

필리버스터 종결 표결에 정의당 반대하자 지적

"중대재해법 통과시킬 마음 정말 간절했나"

"K-방역 허물어지려 하니 이제 중대재해법 보이나" 정의당 반발

[아시아경제 임주형 기자] 중대재해기업처벌법(중대재해법) 제정을 촉구하며 단식 농성에 나선 정의당을 향해 "진심인가"라고 비판한 양이원영 더불어민주당 의원이 14일 이에 대해 "서투른 글이 오해를 일으켰다면 유감이다"라고 사과를 전했다.

양이 의원은 이날 자신의 페이스북 쓴 글에서 "소모적인 필리버스터 국회 상황을 정리하는데 정의당도 함께 해달라는 기대로 쓴 글이었다"며 이같이 말했다.

이어 "비생산적인 필리버스터 때문에 중대재해법 같은 산적한 민생법안 처리도 해를 넘길 수 없다"며 "농성하고 계시는 김미숙 님과 이용관 님, 강은미 정의당 원내대표님 뜻과도 크게 다르지 않다고 생각한다"고 설명했다.

앞서 정의당은 지난 12일 민주당의 필리버스터(무제한 토론) 강제 종료에 대해 "본회의 안건에 대한 반대의견 또는 소수의견을 표현할 권리는 충분히 존중되어야 한다"며 반대 입장을 밝힌 바 있다.

무제한 토론을 강제 종결하려면 재적 의원 5분의 3 이상인 180석이 필요하다. 민주당이 정의당의 찬성 없이 표결을 통과시키려면, 민주당 소속이었다가 탈당한 의원들 가운데 최소 2표를 확보해야 하는 상황이었다.

당시 표결은 찬성 180표, 반대 3표, 기권 3표로 국가정보원법 개정안에 대한 무제한 토론을 종결시킬 수 있었다.

이를 두고 양이 의원은 14일 페이스북에서 "한 명만 더 실수했어도 필리버스터 종결 못 시켰다"라며 "정의당이 진심으로 중대재해법을 통과시키려는 마음이 간절했다면 필리버스터를 빨리 종결하라고 하지 않았을까"라고 지적했다.

이어 "어제는 옆자리에 있는 분에게 좀 뭐라 그랬다. '정말 농성이 진심인가'"라며 "오늘 필리버스터 종결 표결에는 정의당이 참여할 거라고 기대한다"고 덧붙였다.

그러나 양이 의원의 이같은 발언을 두고 정의당은 비판을 쏟아냈다. 장태수 정의당 대변인은 이날 논평에서 "민주당은 야당 발언권을 보장하겠다고 임시국회가 끝날 때까지 무제한 토론하라고 했다"며 "그때는 눈에 보이지 않던 중대재해법이, 자화자찬하던 K-방역이 허물어질 상황이 되니 갑자기 눈에 보이나"라고 꼬집었다.

그러면서 "이 자리의 진정성을 의심하다니, 양이 의원은 지금 즉시 수많은 '김용균'과 '이한빛'들에게 사과해야 한다"고 일갈했다.

한편 정의당은 지난 11일부터 국회 본청 앞에서 중대재해법 제정을 촉구하며 무기한 노숙 단식농성에 돌입한 상황이다. 단식 투쟁에는 고(故) 김용균 씨 어머니인 김미숙 김용균재단 이사장, 고(故) 이한빛 PD 아버지인 이용관 씨도 참석했다.

강은미 정의당 원내대표를 포함한 당 지도부는 이날 국회 기자회견에서 "중대재해법이 제정될 때까지 이 싸움을 멈출 수 없다"며 강한 의지를 피력하기도 했다.

